Iran esitteli oman hävittäjän – oikeasti ikivanha USA:n kone

Talouspakotteista kärsivän Iranin oma lentokonehanke koki maanantaina uuden takaiskun, kun Kowsar-88-koulutuskoneen ensilento jouduttiin perumaan turvallisuussyihin vedoten.

Maan presidentti Hassan Rouhanille esiteltiin sen sijaan kariutuneen kiinalais-iranilaisen SR.II-projektin avioniikalla varustettu, 42 vuotta vanha amerikkalainen Northrop F-5F Tiger II -hävittäjäkone.

Paikallinen media esitteli koneen ”kokonaan Iranissa suunniteltuna ja valmistettuna” neljännen sukupolven hävittäjänä.

Iranin ilmavoimat on joutunut käyttämään talouspakotteiden vuoksi monia ennen vuoden 1979 islamilaista vallankumousta hankittuja lentokoneita. Sen kalustosta löytyy edelleen muun muassa amerikkalaisia F-14 Tomcat- ja F-4 Phantom II-hävittäjiä.

Puolustusalan analyytikko Babak Taghvaee huomauttaa Twitterissä, että F-5F-suihkuharjoitushävittäjää on käytetty iranilaisten kehittämän ilmailutekniikan koealustana.

Iran pyrki päivittämään F-4E/F-koneitaan viime vuosikymmenellä kiinalaisyrityksen avustuksella. Hanke kuitenkin kariutui yrityksen heikkoon teknologiseen osaamiseen.

Iranin viimeisen šaahin vanhin poika Reza Kuruš Pahlavi lensi jo lähes 40 vuotta sitten Northrop F-4F Tiger II -hävittäjällä, joka esiteltiin nyt Iranin ”uutena” hävittäjänä.

#BREAKING:Due to the sanctions, first flight of #Iran|ian made Kowsar-88 training jet was unsafe & was canceled today. In instead a 42yrs old Northrop F-5F Tiger II training jet equipped with project "SR.II" avionic was unveiled today & claimed to be Iranian made 4th Gen.fighter! pic.twitter.com/XneV8kPhy8

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) August 21, 2018