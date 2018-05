Iran ampui Israeliin raketteja, voimakas vastaisku Syyriaan

Iranin vallankumouskaartin Quds-joukot ovat ampuneet Syyrian puolelta ainakin kaksikymmentä rakettia Israelin armeijan asemiin Golanin kukkuloilla.

Al Maydeen -median mukaan iranilaisten kohteena oli muun muassa elektronisen sodankäynnin tukikohta ja viestintäasema. Israelin puolustusvoimat (IDF) toteaa Iron Dome -ohjuspuolustusjärjestelmän torjuneen ainakin osan raketeista.

– IDF suhtautuu asiaan erittäin vakavasti ja on varautunut erilaisiin vastatoimiin, armeijan tiedottaja sanoi aamuyöllä.

Israel ilmoitti havainneensa aiemmin iranilaisjoukkojen ”epätavallista toimintaa” rajan toisella puolella.

Israel teki vastatoimena laajan ilmaiskun Syyriaan. Haaretz-lehden mukaan iskuista ilmoitettiin etukäteen Venäjälle, joka on myös sijoittanut joukkoja pääkaupunki Damaskoksen ympärille.

Syyrian median mukaan osa ohjuksista ammuttiin alas. Asevarikon ja tutkalaitoksen kerrottiin vaurioituneen hyökkäyksessä.

Yhdysvallat kertoi tukevansa Israelin oikeutta puolustaa itseään.

– Jos tiedot hyökkäyksestä ovat totta, tämä vain tukee päätöstämme vetäytyä Iran-sopimuksesta, ulkoministeriön tiedottaja sanoo.

A number of rockets were intercepted by the IDF's Iron Dome aerial defense system. No injuries were reported. The IDF views this event with great severity and remains prepared for a wide variety of scenarios

NEW: State Dept is "aware of the reports" of missiles launched into Israel, official saying, "We strongly support Israel’s sovereign right to defend itself," &adds, "If true, this only bolsters our decision to terminate the #JCPOA."

— Conor Finnegan (@cjf39) May 9, 2018