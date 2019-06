Iran aikoo aloittaa uraanin ”rajattoman rikastamisen”

Maa aikoo irrottautua vuonna 2015 sovitusta ydinsopimuksesta.

Kansainvälisten suhteiden kiristyessä Iran kaavailee irrottautuvansa vuonna 2015 sovitusta ydinrajoitesopimuksesta ja aloittavansa rajattoman lisäyksen uraanin rikastamisessa, kertoo Newsweek. Lehti nojaa tietonsa iranilaisen Tasman-tietotoimiston uutisointiin. Ilmoitusta vetäytymisestä odotetaan maanantaina.

Yhdysvallat irtisanoitui presidentti Barack Obaman aikana solmitusta sopimuksesta itse jo vuonna 2018 ja on painostanut muita sopimuksen allekirjoittaneita maita tekemään saman. Mukana olleet Britannia, Euroopan Unioni, Saksa, Ranska, Kiina ja Venäjä ovat kuitenkin yrittäneet pitää sopimusta hengissä. Yhdysvaltain asettamat pakotteet Iranille ovat kuitenkin tehneet taloudellisten sitoumusten noudattamisesta vaikeaa.

Iran varoittikin jo toukokuussa, että se aloittaisi sopimuksesta vetäytymisen, mikäli allekirjoittajamaat eivät pitäisi paremmin kiinni luvatusta.

Välit ovat kiristyneet myös Omaninlahdella tällä viikolla tapahtuneiden tankkeri-iskujen vuoksi. Yhdysvallat on syyttänyt niistä ja neljästä aiemmasta vastaavasta iskusta Irania, joka on puolestaan kiistänyt osallisuutensa. Yhdysvaltain lisäksi Irania on CNN:n mukaan syyttänyt myös muun muassa Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman. Britannia on puolestaan Politicon mukaan lähettämässä alueelle lisäjoukkoja.