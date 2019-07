Irakissa pelätään ISIS:n vastaiskua

Kenraalin mukaan terrorismin torjunta kaipaa poliittisia ja taloudellisia ratkaisuja.

Irakin Kultainen divisioona, eli maan terrorismin vastaiset erikoisjoukot, valmistautuu terroristijärjestö ISIS:n vastaiskuun. Asiasta kirjoittaa The Independent.

Kultainen divisioona oli avainasemassa ISIS:n vastaisessa taistelussa. Lähes puolet erikoisjoukkojen sotilaista kaatui tai haavoittui Irakin vallatessa takaisin ISIS:n miehittämän Mosulin kaupungin.

Terroristeja ei kuitenkaan ole divisioonan komentajan kenraali Talib Shaghati al-Kinanin mukaan vielä lyöty.

– Tultuaan kaupungeissa kukistetuksi ISIS toimii nyt pienemmässä mittakaavassa aavikolla, Mosulin lähistöllä ja vuorilla. Saamme alati tiedustelutietoa näistä soluista, ja työskentelemme eliminoidaksemme heidät. Olemme tekemässä paluuta terrorismin torjuntaan, kenraali Kinani sanooe.

ISIS osasi varautua kalifaatin romahdukseen. Jotkut asiantuntijat varoittavat järjestön voivan palata entistäkin vahvempana. Institute for the Study of War-tutkimuslaitos on arvioinut ISIS:n pystyvän miehittämään urbaanin asutuskeskuksen Irakissa.

Kinani ei ISIS:n uuteen kukoistukseen usko, sillä järjestö ei kenraalin mukaan nauti irakilaisten kannatusta. Irakin poliittiset ja taloudelliset ongelmat voivat kuitenkin hänen mukaansa ruokkia myös ISIS:n suosiota.

– Mitä enemmän näitä ongelmia on, sen turvallisempia on heidän olonsa. He eivät pidä demokratian etenemisestä. Wahhabismin ideologian, ääriajattelun ja ISIS:n voittamiseen tarvitaan enemmän aikaa. Tämän hoitaminen kaipaa poliittisia ja taloudellisia ratkaisuja.