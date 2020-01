Irakin parlamentti vaatii USA:ta vetämään joukot maasta

Irakin parlamentti äänesti USA:n turvallisuussopimuksen purkamisesta.

Irakin parlamentti on äänestänyt Yhdysvaltain ja Irakin välisen turvallisuussopimuksen purkamisesta. Käytännössä sopimuksen loppuminen merkitsisi sitä, ettei Yhdysvaltojen joukoilla olisi enää mandaattia olla maassa.

– Amerikkalaisten joukkojen on aika lähteä, Irakin pääministeri Adel Abdul Mahdin kerrotaan todenneen.

Asiasta tässä kertovan New York Timesin mukaan päätös ei ole lopullinen ennen kuin pääministeri Mahdi on allekirjoittanut esityksen.

Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan Irakin kurdit ovat kieltäytyneet tekemästä yhteistyötä USA:n joukkojen poistamista vaativien kanssa. Kurdiedustajien mukaan USA:n lähtö Irakista merkitsisi maan luovuttamista Iranille.

Irakin parlamentti nosti sopimuksen pyödälle sen jälkeen kun Yhdysvallat surmasi Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen vaikutusvaltaisen johtajan Qassem Suleimanin ilmaiskulla Bagdadissa.

