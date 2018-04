Irak tuomitsi ulkomaalaisia ISIS-naisia kuolemaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Irakilainen tuomioistuin on langettanut kuolemantuomioita ISIS-terroristijärjestöön kuuluneille naisille.

Kuolemantuomion sai neljä naista ja kolme sai elinikäisen vankeusrangaistuksen. Kuolemaantuomitut ovat kotoisin Azerbaidžanista ja Kirgisiasta. Elinkautiseen tuomitut ovat Venäjältä ja Ranskasta.

Helmikuussa Irak tuomitsi kuolemaan 16 turkkilaisnaista, joita syytettiin logistisen avun antamisesta ISIS-terroristeille.

Irakissa on pidätettynä satoja ulkomaalaisia ISIS-vaimoja ja -lapsia, jotka on vangittu sitä mukaa kun maan armeija on vapauttanut alueita ISIS:n hallusta ja näiden miehet ovat kuolleet taisteluissa tai kadonneet.

Iraqinewsin mukaan Irak tekee kansainvälistä yhteistyötä sellaisten naisten palauttamiseksi kotimaahansa, joita ei ole tuomittu terrorismista.