Investoinnit pakenevat Ruotsiin – ”Suomessa 45-kertainen verotus”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sähköveron luvattu alennus lykkääntyy.

Palvelinkeskustoimijat maksavat Suomessa jopa 45-kertaista veroa Ruotsiin verrattuna, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa toteaa.

Ero on kasvanut viime vuosina, sillä Ruotsi laski muutama vuosi sitten sähköveronsa EU:n minimitasolle. Samalla se laski konesaleilta vaadittua tehorajaa niin, että myös pienet yksiköt pääsevät alennetun veron piiriin.

Elina Ussan mukaan kehitys on johtanut siihen, että suuret palvelinkeskukset investoivat Suomen sijasta Ruotsiin. Hän muistuttaa, että tänä vuonna jo kaksi merkittävää palvelinkeskusta on kuluneen vuoden aikana ilmoittanut investoivansa nimenomaan Ruotsiin.

– Lisäksi meneillään on lukuisia pienempiä hankkeita. Googlen isoa laajennusinvestointia lukuun ottamatta Suomi nuolee näppejään, Ussa kirjoittaa FiComin sivuilla julkaistussa blogissaan.

Suurille toimijoille vero on Ruotsiin verrattuna 14-kertainen ja pienille, alle viiden megawatin datakeskuksille 45-kertainen.

– Investointien suunnittelu vaatii enemmän tietoa muutoksista ja niiden aikataulusta kuin pelkät hallitusohjelman kirjaukset. Nytkin hallitus valitettavasti lykkäsi lupaamansa energiaverotuksen muutokset ensi vuodelle. Onko Suomella enää mitään mahdollisuutta ehtiä kisaan?

– Pääministeri [Antti] Rinteen (sd.) hallitusohjelmassa tavoitteena on Suomen veropohjan turvaaminen kansainvälistyneessä ja digitalisoituvassa taloudessa. Se vaatii tekoja. Verokilpailu on tullut jäädäkseen, ja siihen on taivuttava mukaan, Ussa toteaa.