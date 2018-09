Intiassa piispaa syytetään nunnan hyväksikäytöstä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Intian Keralassa joukko katolisia nunnia kokoontui harvinaiseen katuprotestiin.

He vaativat oikeutta nunnalle, joka joutui katolisen piispan seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Osavaltion yli 30 miljoonasta asukkaasta viidennes on kristittyjä ja tapaus on saanut osakseen laajempaakin huomiota yli miljardin asukkaan Intiassa.

Tähän ovat vaikuttaneet katolista kirkkoa ravisuttaneet hyväksikäyttöä koskevat skandaalit maailman eri puolilla.

Intiassa ylipäänsä on katsottu naisiin kohdistunutta seksuaalista häirintää pitkään läpi sormien, mutta nyt Keralan poliisi on ottanutta syytetyn piispan kuulusteltavaksi.

Viime kuussa kaikkiaan viisi katolista pappia pidätettiin epäilynä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Yksi papeista pidätettiin hänen yrittäessään lähteä maasta sen jälkeen, kun häntä syytettiin alaikäisen, raskaana olleen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Nunna, jonka oikeuksia katuprotestilla puolustetaan, sanoi yrittäneensä selvittää asiaansa Intian katolisen kirkon sisällä useita kertoja. Yritykset eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään ja siksi protestoijat tahtovat Vatikaanin puuttuvan asioihin.

Myös monet paikalliset kirjailijat, kansalaisaktiivit ja poliitikot ovat liittyneet katuprotestoijiin. Tukijoukkoihin on liittynyt myös nälkälakkoilevia miehiä.

Protestia johtava nunna sanoi, ettei heidän tarkoituksensa ole häpäistä kirkkoa, vaan hakea väärin kohdelluille oikeutta.

Paavi Fransiscus on kutsunut Vatikaaniin koolle katolisen kirkon johtavia piispoja maailman eri puolilta pyrkimyksenään lopettaa hyväksikäyttö. Katoliselta kirkolta odotetaan kuitenkin vielä selvää kantaa asioiden oikeudelliseen selvittämiseen ja korvauksien maksamiseen hyväksikäytön uhreille.

YK arvostelee Intiaa

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres arvostelee tuoreessa raportissaan Intiaa YK:n kanssa yhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen toiminnan rajoittamisesta. Intian hallinto on kieltäytynyt antamasta paikallisille järjestöille toimintalupia ja estänyt niitä saamasta ulkomaista tukea pankkitilejä jäädyttämällä.

Raportissa mainitaan nimeltä järjestöjä, jotka ovat keskittyneet puolustamaan ihmisten sosiaalisia oikeuksia ja oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen.

Järjestöt ovat tuottaneet YK:lle ihmisoikeuksien toteutumisesta arvokasta tietoa ja maailmanjärjestö katsoo Intian rajoittavan sen toimintaoikeuksia yrittämällä eri lain pykäliin vetoamalla estää järjestöjen toimintaa.

Raportti nimeää monia järjestöjen johtohenkilöitä, joita on uhattu ja leimattu terroristeiksi sillä perusteella, että he ovat tavanneet YK:n ihmisoikeuksien toteutumisesta vastaavia edustajia sekä Intiassa että YK:n päämajassa New Yorkissa.

Vastaavanlaisesta toiminnasta raportissa arvostellaan myös muun muassa Kiinaa, Venäjää, Venezuelaa, Myanmaria ja Egyptiä.