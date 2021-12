Intiassa poltetaan joulupukkeja kadulla

Intiassa Agran kaupungissa hindunationalistiset mielenosoittajat polttivat joulupukkia esittäviä nukkeja jouluaattona, kertoo intialainen uutismedia Indiatoday.

Mielenosoittajien kerrotaan huutaneen iskulauseenaan ”kuolema joulupukille” ennen nuken sytyttämistä tuleen. Protestoijien mukaan joulupukki on osa kristillisten lähetystyöntekijöiden strategiaa käännyttää intialaisia kristinuskoon.

Merkittävä osa kouluista Intiassa on kristillisten lähetystyöntekijöiden ylläpitämiä.

– Joulupukki ei tuo lahjoja, hänen ainoa tehtävänsä on käännyttää hindulaiset kristinuskoon. Se ei tule enää onnistumaan. Yhdenkään käännytysyrityksyksen onnistumista ei tulla suvaitsemaan. Jos tätä ei lopeteta, lähetystyöntekijöiden ylläpitämät koulut tulevat kokemaan seuraamuksia, kertoo hindunationalistinen äärijärjestö Bajrang Dalin pääsihteeri Ajju Chauhan.

Hänen mukaan lähetystyöntekijöiden ylläpitämissä kouluissa käännytetään lapsia kristinuskoon pakottamalla heidät pukeutumaan joulupukeiksi.

Bajrang Dal kertoo perustavansa partioita, joiden tehtävänä on tarkkailla lähetystyöntekijöiden ylläpitämiä kouluja. Järjestön johtaja Avtar Singh Gillin mukaan kaikista käännytysyrityksestä tulee koitumaan ankaria seuraamuksia.

Hyökkäykset kristittyjä vastaan ovat yleistyneet Intiassa huomattavasti vuoden 2014 jälkeen, kun hindunationalistinen Narendra Modi valittiin maan pääministeriksi.

In UP's Agra, members of "Rashtriya Bajrang Dal" raised slogans of "Santa Claus Murdabad" and later burnt effigy to mark their protest. pic.twitter.com/UgHsfnOy4l

