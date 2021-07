Intiassa piikitettiin suolavettä koronarokotteena

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huijarit ehtivät antaa tuhansia suolavesirokotteita.

Intian poliisi tutkii maassa paljastunutta laajamittaista koronarokotehuijausta, uutisoi New York Times.

Poliisi pidätti Mumbaissa 14 ihmistä epäiltynä osallisuudesta huijaukseen. Henkilöiden epäillään piikittäneen viimeisen kahden kuukauden aikana tuhansia suolavesirokotteita, joiden he väittivät olevan AstraZenecan koronarokotteita.

Tekaistun rokotteen saaneiden epäilyt heräsivät, kun heidän rokotteensa eivät näkyneet Intian valtiollisella rokotuksia seuraavalla verkkosivulla. Myöskään tekaistuissa rokotetodistuksissa olleiden sairaaloiden nimet eivät täsmänneet huijareiden väitteisiin.

Pidätettyjen joukossa on muun muassa lääketieteen ammattilaisia.

Vain alle viisi prosenttia intialaisista on saanut molemmat rokoteannokset. Maassa rekisteröidään päivittäin lähes 50 000 koronavirustapausta ja noin tuhat virukseen liittyvää kuolemaa. New York Timesin mukaan maan viralliset luvut on raportoitu runsaasti alakanttiin.