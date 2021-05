Intiassa nousee nyt uusi kuolettava epidemia

Intia on raportoinut koronaviruksen jälkitautina lähes 9000 tapausta hengenvaarallista sienitulehdusta.

Intia on ilmoittanut löytäneensä yli 8800 tartuntaa kuolettavaa ”musta sieni”-tautia, uutisoi BBC. Musta sieni, lääketieteelliseltä nimeltään mukormykoosi, on normaalisti erittäin harvinainen – tavallisesti tautia ilmenee Intiassa vain yksi tai kaksi tapausta vuodessa. Nyt kuitenkin pelkästään Indoren kaupungista on löytynyt ainakin 400 tautitapausta. Intia on julistanut taudin epidemiaksi.

Mukormykoosin aiheuttaa altistuminen sienihomeelle, jota löytyy normaalisti maaperästä, kasveista, lannasta ja mädäntyneistä kasveista ja vihanneksista. Tauti vaikuttaa turmiollisesti näkökykyyn, aivoihin ja keuhkoihin, ja on erityisen vaarallinen diabeetikoille sekä ihmisille, joilla on heikentynyt vastustuskyky esimerkiksi syövän tai HIV:in seurauksena.

Viime kuukausina Intiassa on hoidettu tuhansia toipuvia koronaviruspotilaita. Osaa sairastuneista on hoidettu steroideilla, joilla tiedetään olevan suora yhteys sienitulehdukseen. Lääkäreiden mukaan mukormykoosi ilmenee potilailla tyypillisesti 12-18 päivää koronaviruksesta toipumisen jälkeen. Suurin osa sairastuneista on ollut miehiä.

Uusi epidemia haastaa jo ennestään koronaviruksen kanssa kamppailevaa Intiaa – asiantuntijoiden mukaan mustasta sienestä on nopeasti tullut jopa haastavampi kuin itse koronaviruksesta.

Mukormykoosin hoitoa vaikeuttaa erityisesti sen akuutti luonne – yli 80 prosenttia sairastuneista vaati leikkausta välittömästi, ja joissain tapauksissa potilas voidaan pelastaa ainoastaan poistamalla koko tulehtunut silmä. Hoito on näin haastavaa ja kallista, ja mikäli potilaita ei hoideta ajoissa, taudin kuolinluvut saattavat nousta jopa 94 prosenttiin.