Intiassa ennätysmäärä tartuntoja kolmatta päivää peräkkäin

Intiassa on todettu tällä viikolla yli 86000 uutta koronavirustartuntaa.

Intiassa on todettu varmistettuja koronavirustartuntoja korkein päiväkohtainen lukema nyt kolmena päivänä peräjälkeen, uutisoi CNN.

Viimeisen vuorokauden aikana Intiassa koronavirustartunta todettiin kaikkiaan 14 516 henkilöllä ja viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut vuorokauden aikana 375 henkilöä.

Kuluvan viikon aikana uusia tartuntoja on Intiassa todettu kaikkiaan yli 86 000.

Intiassa koronavirustartunnan on saanut kaikkiaan 395 048 henkilöä ja viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut maassa 12 948 henkilöä, kertoi Intian Terveys- ja perhehyvinvointiministeriö (Ministry of Health and Family Welfare) lauantaina 20. kesäkuuta.