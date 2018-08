Intian valuutan arvo tipahti ennätysalas

Intian rupia on laskenut alkuvuoden aikana kymmen prosenttia dollariin nähden.

Vuosien päinvastaisesta yrityksestä huolimatta Intian rupian kurssi dollariin nähden on laskenut, kertoo Financial Times. Laskua on pelkästään alkuvuodesta tullut jo kymmenisen prosenttia ja nyt rupian arvo on jo alempana kuin koskaan aiemmin.

Intian hallituksen talousneuvonantajan mukaan arvoon ovat vaikuttaneet monet ulkoiset tekijät, mukaanlukien Turkin talousongelmat.

”En usko että on mitään syytä vetää mitään johtopäätöksiä, tai mennä paniikkiin”, hän sanoi televisiohaastettelussa perjantaina.

Joidenkin arvioiden mukaan arvon lasku kertoo myös Intian merkittävistä talouden haavoittuvuuksista. Näitä ovat muun muassa voimakas riippuuvuus tuontiöljystä, hidas viennin kasvu sekä vahva riippuvuus julkisista investoinneista talouskasvun moottorina.

Tilanne on poliittisesti haastava myös maan pääministeri Nanendra Modille, joka on pyrkinut vahvistamaan valuutan arvoa.