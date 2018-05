Intian pääministeri on seuratuin johtaja Facebookissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Facebookista on muodostunut maailman johtajille ja hallituksille tärkeä alusta.

Intian pääministeri Narendra Modi on seuratuin johtaja Facebookissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump peittoaa kuitenkin muut maailman johtajat reagointien määrällä, selviää Burson Cohn & Wolfen (julkaisemasta World Leaders on Facebook -tutkimuksesta.

Modin henkilökohtaisella sivulla on yhteensä 43,2 miljoonaa seuraajaa. Määrä on lähes kaksinkertainen verrattuna toisella sijalla olevaan Trumpiin, jonka sivulla on 23,1 miljoonaa seuraajaa.

Jordanian kuningatar Rania on kolmanneksi seuratuin johtaja 16 miljoonalla seuraajalla. Hänen henkilökohtainen sivunsa on suositumpi kuin Intian pääministerin virallinen sivu @PMOIndia, jolla on 13,9 miljoonaa seuraajaa.

Kambodžan pääministeri Hun Sen on noussut listalla viidenneksi 9,6 miljoonalla seuraajalla ja huimalla 48 prosentin kasvuvauhdilla.

Trump ylivoimainen ykkönen reagoinneissa

Viimeisen 14 kuukauden aikana presidentti Trumpin sivu sai maailman johtajista ehdottomasti eniten reagointeja. Reagoinnit käsittävät kaikki tykkäykset, kommentit ja jaot. Trumpin sivu keräsi yhteensä 204,9 miljoonaa reagointia eli lähes kaksi kertaa enemmän kuin Intian pääministeri Modin sivu, joka sai 113,6 miljoonaa reagointia.

Vastaavasti Indonesian presidentti Joko Widodon sivu sai reagointeja 46 miljoonaa, Kambodžan pääministeri Samdech Hun Senin 36 miljoonaa ja Argentiinan presidentti Mauricio Macrin 33,4 miljoonaa.

Tutkimuksen mukaan Facebookissa on yhteensä 109 valtionpäämiehen, 86 hallituksen päämiehen ja 72 ulkoministerin henkilökohtaista sivua. Lisäksi 91 prosentilla Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenmaista on virallinen Facebook-sivu.

– Burson Cohn & Wolfen laatima World Leaders on Facebook -tutkimus kuvastaa erinomaisesti sitä, miten valtiot käyttävät Facebookia poliittisessa viestinnässä. On selvää, että maailman johtajat käyttävät yhä enemmän sosiaalista mediaa viestiäkseen suoraan ihmisille sekä Facebookin kaltaisia alustoja tuodakseen viestintäänsä persoonallista ja inhimillistä sävyä, kertoo Burson Cohn & Wolfen innovaatiojohtaja Chad Latz.

Yhä useampi vaikuttaa videoilla ja livelähetyksillä

Facebookista on muodostunut maailman johtajille ja hallituksille tärkeä alusta, jolla pitää yhteyttä äänestäjiin, tukijoihin ja muihin kansalaisiin. Maaliskuun puolivälissä kaikkien maailman johtajien Facebook-sivuilla oli yhteensä 309,4 miljoonaa seuraajaa.

Tammikuusta 2017 lähtien sivuilla on julkaistu yhteensä 536 644 julkaisua, jotka ovat keränneet kaiken kaikkiaan lähes 900 miljoonaa reagointia.

Tutkimustulokset osoittavat, että vaikka yli puolet sivujen julkaisuista sisälsivät kuvia, yhä useampi maailman johtaja jakaa myös videoita. Kourallinen johtajista hyödyntää lisäksi livelähetyksiä voidakseen jutella suoraan valitsijoidensa kanssa.

Videosisällöt keräsivät selvästi eniten reagointeja. Videota sisältävät julkaisut saivat keskimäärin noin 2 615 ja Facebook Live -lähetykset 4 489 reagointia, kun kuvajulkaisut saivat keskimäärin 1 750 reagointia.

Maailman johtajien julkaisemia 91 266 videota on katseltu Facebookissa yhteensä 5,4 miljardia kertaa, yksittäisiä videoita keskimäärin 70 790 kertaa.

Burson Cohn & Wolfen toteuttamassa tutkimuksessa analysoitiin 650 valtionpäämiehen, hallituksen päämiehen ja ulkoministerin Facebook-sivun aktiivisuutta 1.1.2017 lähtien. Data kerättiin 15.3.2018, ja tutkimuksessa käytettiin apuna Facebookin Crowdtangle-työkalua.