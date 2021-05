Intian muunnos voi edellyttää lähes kaikkien rokottamista

Koronaviruksen tukahduttamiseen vaadittava rokotuskattavuus riippuu useista tekijöistä, kuten maailmalla kiertävien virusmuunnosten leviämistahdista.

Tutkija Zoë Hyden mukaan myös hyvin helposti tarttuvat variantit voidaan pysäyttää, jos rokotteen tehokkuus on tarpeeksi korkealla tasolla. Hän on jakanut Twitterissä graafin, jossa on esimerkkeinä 60–90 prosenttia infektioista estäviä rokotteita.

Suomessa laajasti käytetyn Pfizerin rokotteen tehoksi on arvioitu noin 95 prosenttia. Myös muut koronarokotteet suojaavat erittäin tehokkaasti vakavalta taudinkuvalta ja kuolemanriskiltä.

– Alkuperäistä viruskantaa vastaan riittää kahden kolmasosan rokottaminen, jos koronarokotteen tehokkuus on 90 prosenttia. Tämä ei valitettavasti enää päde, sillä vastassamme ei ole vain alkuperäinen virus, Zoë Hyde sanoo.

Britannian B.1.1.7-muunnosta vastaan laumasuoja edellyttäisi yli 80 prosentin rokotuskattavuuden ja Intian B.1.617-muunnosta vastaan mahdollisesti noin 90 prosentin kattavuuden.

Zoë Hyde muistuttaa, että ilman laumasuojaa virus jää kiertämään yhteiskunnassa ja voi jatkaa muuntumistaan. Hänen mukaansa talouden ja kansanterveyden kannalta paras tavoite on viruksen eliminointi.

– Suurin osa rokotetuista ei sairastu vakavasti, mutta terveydentilansa vuoksi rokottamattomat olisivat riskiryhmässä. Ja vaikka rokotteet ehkäisevät vakavaa taudinkuvaa erittäin hyvin, niiden teho ei ole sataprosenttinen, Hyde toteaa.

