Intian mellakoissa kuolonuhreja

Muslimivastaiseksi katsotun lain hyväksymisestä alkaneet levottomuudet ovat kestäneet jo yli viikon.

Intian kymmenen päivää kestäneissä mellakoissa on kuollut ainakin 20 ihmistä. Tuhansia on pidätetty, internet-yhteyttä rajoitettu ja mielenosoituksia kielletty. Videotalleinteiden perusteella poliisi on käyttänyt brutaalia voimaa mielenosoitusten hajoittamiseksi.

Mellakoitsijoiden kohteiksi puolestaan ovat joutuneet kaupat, julkinen liikenne ja hallintorakennukset.

Mielenosoittajat ja mellakoitsijat vastustavat uutta kansalaisuuslain lisäystä, jossa on ensi kerran käytetty uskontoa erottelevana tekijänä. Intian parlamentin 11. joulukuuta hyväksymässä laissa annetaan mahdollisuus Intian kansalaisuuteen Pakistanista, Afganistanista ja Bangladeshista syrjintää pakeneville hinduille, sikheille, buddhalaisille, jainalaisille, parseille ja kristityille, jotka ovat tulleet maahan laittomasti.

Kyse on käytännössä karkotussuojasta, koska Intian lain mukaan laittomasti maahan tullut on karkotettava, eikä hänellä ole oikeutta Intian kansalaisuuteen. Suojaa ei kuitenkaan tarjota lainkaan muslimeille; ei myöskään muslimienemmistöisissä maissa vainotuille muslimivähemmistöille.

Käytännössä tämä koskettaa Myanmarista eli Burmasta vainoja Intiaan paenneita rohingya-muslimeita ja Bangladeshin rajalla olevaa Assamin osavaltiota. Assamin väestöstä kolmasosa on muslimeja, joiden tulisi lain mukaan nyt osoittaa olevansa maassa laillisesti tai ajalta ennen Bangladeshin perustamista vuonna 1971.

Intian pääministeri Narendra Modi on laajoista protesteista huolimatta puolustanut uutta lakia. Modin hindunationalistinen puolue BJP voitti vuoden 2019 parlamenttivaalit ja pyrkii kehittämään Intiasta nykyisen sekulaarin valtion sijaa hindulaista.