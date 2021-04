Intian koronan hirmuluvut – miten paha tilanne on?

Intian koronavirusepidemia on kiihtynyt viime viikkojen aikana erittäin nopeaan tahtiin. Tartuntoja on vahvistettu viimeisen vuorokauden aikana lähes 315 000 eli enemmän kuin missään muualla maailmassa.

Sairaalahoidon kapasiteetin ylittyminen ja erityisesti puute lisähapesta ovat vaikeuttaneet potilaiden hoitoa eri puolilla maata.

BBC:n mukaan monet koronapotilaat ovat menehtyneet ilman asianmukaista hoitoa. Krematoriot ovat joutuneet toimimaan ympäri vuorokauden eri puolilla Intiaa.

Washingtonin yliopiston IHME-tutkimuskeskus on arvioinut, että koronavirustartuntoja olisi todellisuudessa huomattavasti ilmoitettua enemmän, ehkä jopa 29-kertaisesti. Tällöin päivittäisiä infektioita olisi Intiassa jopa seitsemän miljoonaa kappaletta.

Lääkäri Ashish Jha kuvailee maan tartuntakäyrää hirvittäväksi.

– Intiassa asuvat perheenjäsenet ja ystävät ovat kertoneet, että tilanne on yhtä paha kuin miltä se näyttää. Sairaaloista on happi loppu, suuri määrä lääkäreitä ja sairaanhoitajia on sairastunut koronaan. Rokotteiden saatavuus on heikko. Eikä tilanteelle ole loppua näkyvissä, Jha kirjoittaa Twitterissä.

