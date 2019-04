Intian armeijan kuvat ”lumimiehen jalanjäljistä” hauskuttavat somessa

Intian armeija väittää löytäneensä Yetin – jättiläismäisen lumimiehen – jalanjälkiä vuoristosta lumihangesta. Intian armeijan Twitter-päivitys on herättänyt runsaasti hilpeyttä sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa.

Maanantaina julkaistun päivityksen mukaan armeija oli löytänyt ”mysteerisiä myyttisen pedon jalanjälkiä”, joiden kooksi mitattiin 32 x 15 tuumaa (81 x 38 senttimetriä). Jäljet löytyivät Himalajalta läheltä Makalun leiriä.

Twiittiin on liitetty kuvia löydöstä, joka tehtiin saatteen mukaan 9. huhtikuuta.

Intian armeijan twiitin mukaan ”tämä vaikeasti havaittava lumimies on nähty aiemmin vain Makalu-Barun kansallispuistossa”. Todisteet on armeijan mukaan kuvattu ja toimitettu aiheeseen perehtyneille asiantuntijoille tieteellistä arviota varten.

Twiitti kuvineen on herättänyt sosiaalisessa mediassa runsaasti humoristista ivaa, ja sitä kuvataan muun muassa ”naurettavaksi” ja ”noloksi”. Eräs Twitter-käyttäjä pohtii, voisivatko jalanjäljet olla yhden Game of Thrones -tv-sarjan jättiläisen jäljiltä. Vastaustwiiteissä pohditaan, miten Intian armeija voi uskoa satuolentoon.

Nepalilaisessa kansanperinteessä Yeti on pitkä, apinamainen hahmo, jonka kerrotaan asuvan Himalajalla, Siperiassa sekä Keski- ja Itä-Aasiassa. Tiedemiehet eivät ole löytäneet Yetistä todisteita, joten sen on todettu olevan legendaa. Vuosisatoja kerrottujen Yeti-tarinoiden uskotaan perustuvan havaintoihin tosimaailman eläimistä.

The Guardianin mukaan vuonna 2017 tehtiin dna-testejä näytteistä, joita pidettiin mahdollisena todisteena Yetin olemassaolosta. Testien perusteella näytteet olivat peräisin ruskeakarhusta ja aasialaisesta mustakarhusta.

1950-luvulla Nepalista löydettiin sormeksi sopiva luu, ”Yetin sormi”, joka vuonna 2011 tehdyn tutkimuksen perusteella todettiin ihmisen luuksi.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32×15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019