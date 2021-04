Intia on uusi koronaepidemian keskus

Koronan keskipiste siirtynyt on siirtynyt Euroopasta Intiaan.

Intiassa rekisteröitiin ensi kerran yli 100 000 uutta tapausta päivässä eli enemmän kuin missään muussa maailman maassa, kertoo The Economist. Yhdysvalloissa oli vielä tammikuussa uusia tapauksia yli 200 000, mutta nyt sielläkin on uusia tartuntoja alle 40 000.

Intiassa on yhteensä koko koronan aikana kuollut 200 000. Tällä hetkellä kuolleita on 700 päivässä. Tapausmäärät ovat nousseet kuukaudessa 15 000 lähes kymmenkertaisseksi. Puolet uusista tapauksista on Maharashtran osavaltiosta, joka on toiseksi väkirikkain maan 28 osavaltiosta.

Intia rokottaa kolmella miljoonalla annoksella päivässä, mutta se ei riitä maailman väkirikkaimmassa maassa, jossa on 1,4 miljardia asukasta. Nousevan käyrän taittaminen vaatisi yli 10 miljoonaa annosta päivässä. Vallitsevana vaikuttaa olevan brittimuunnos, jota oli Punjabin osavaltiossa 80 prosenttia tapauksista.