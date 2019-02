Intia kiistää väitteet alas ammutuista hävittäjistä

Intia kiistää väitteet siitä, että sen hävittäjiä olisi ammuttu alas.

Pakistan on kertonut pudottaneensa kaksi intialaista hävittäjäkonetta Kashmirin yllä ja ottaneensa yhden intialaislentäjän vangiksi. Intia on taas BBC:n mukaan ilmoittanut pudottaneensa yhden pakistanilaiskoneen.

NDTV:n mukaan väitteet pudotetuista intialaiskoneista eivät pidä paikkaansa, mutta yksi pakistanilainen F-16-hävittäjä on ”syöksynyt maahan Pakistanin alueella”. Intia on kertonut kaikkien lentäjiensä ”olevan tallella”.

India rejects Pakistan's claim of Air Force jet being shot down, says all pilots accounted for: sources pic.twitter.com/67imZpc5HF

— NDTV (@ndtv) February 27, 2019