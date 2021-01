Intia aloittaa maailman suurimman rokotusohjelman

Tavoitteena on rokottaa yli 1,3 miljardia ihmistä koronaa vastaan.

Intian pääministeri Narendra Modi kertoi lauantaina maan aloittaneen maailman suurimman rokoteohjelman koronaa vastaan. Tavoitteena on rokottaa yli 1,3 miljardia ihmistä koronaa vastaan.

Maailman toiseksi väkirikkain maa Intia on kärsinyt koronatartunnoista laajasti. Tartuntoja on rekisteröity yli 10 miljoonaa. Ainoastaan Yhdysvalloissa on kirjattu enemmän tartuntoja.

BBC:n uutisen mukaan Intia on kuitenkin varautunut rokotuksiin hyvin. Maalla on käytössä kaksi eri rokotetta, Covishield ja Covaxin, joista annoksia on varattu miljoonia. Intian hallitus on myös kehittänyt erillisen sovelluksen, joka auttaa sitä seuraamaan rokotusten etenemistä.

Modi kiitteli puheessa myös laajasti lääkäreitä sekä muuta hoitohenkilökuntaa näiden tekemästä työstä ja uhrauksista koronan pysäyttämiseksi.