Interpol sanoo ISIS:n olevan yhä valtava uhka

Terroristijärjestö on pääsihteeri Jürgen Stockin mukaan yhä voimissaan.

Kansainvälisen poliisijärjestö Interpolin pääsihteeri Jürgen Stock varoittaa, että terroristijärjestö Isis on yhä ”valtava uhka” turvallisuudelle.

– Uhka on yhä erittäin akuutti, monimutkainen ja kansainvälisempi kuin koskaan ennen, Stock sanoo NBC:n haastattelussa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti joulukuussa vetävänsä Yhdysvaltain joukot Syyriasta, koska hänen mukaansa Isis on kukistettu Päätöstä on arvosteltu USA:ssa ja maailmalla, sillä joukkojen poistumisen pelätään mahdollistavan Isisin voimistumisen alueella uudelleen.

Interpolin pääsihteerin mukaan vaarana on se, että nyt Syyriassa pidätettynä olevat Isisin taistelijat pääsisivät vapauteen ennen kuin heidän terroristiyhteydet on tutkittu. Tämä voisi tapahtua, jos Isisi onnistuisi valtaamaan takaisin alueita Lähi-idässä.

Jürgen Stockin mukaan vaarallisimpia ovat niin sanotut ulkomailta Syyriaan ja Irakiin matkanneet vierastaistelijat. Heistä monilla on taistelukokemusta sekä erityistaitoja esimerkiksi terrori-iskuissa käytettävien pommien rakentamiseen.

– Ulkomaalaisia terroristitaistelijoita yli sadasta maasta on matkannut Syyrian ja Irakin konfliktialueille, joten kontaktiverkosto on suuri. He ovat yhteydessä toisiinsa, jakavat kokemuksiaan ja voivat suunnitella tulevia hyökkäyksiä, Stock sanoo.

Interpolin pääsihteerin mukaan terroristit pyrkivät todennäköisesti iskemään ”pehmeisiin kohteisiin” alueilla, joissa turvallisuustilanne on epävakaa.

– Ne [kohteet] saattavat olla baareja, ravintoloita ja hotelleja, kuten näimme hiljattain Nairobissa. Paikkoja, jotka ovat länsimaalaisten suosiossa, Stock sanoo.

Kenian Nairobissa terroristit hyökkäsivät tammikuussa luksushotelliin. Isku vaati neljätoista kuolonuhria, joiden joukossa oli myös ulkomaalaisia. Islamistinen terroristijärjestö al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta.