Interpol varoittaa rikollisten rokoteaikeista: Saalistavaa käytöstä

Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol on antanut jäsenvaltioilleen varoituksen rikollisjärjestöjen kiinnostuksesta koronavirusrokotteita kohtaan. Järjestön tiedotteen mukaan pandemia on jo aiheuttanut ”ennennäkemättömän opportunistisista ja saalistavaa rikollista käytöstä”.

Interpolin mukaan esiin on jo tullut väärennettyjen rokotteiden mainontaa, myyntiä ja jakelua. Koska moni covid-19-rokote on jo lähellä hyväksyntää, on väärennettyjä tuotteita myyvien laittomien verkkosivustojen tunnistaminen järjestön mukaan välttämätöntä.

Interpol muistuttaa, että väärennetyt rokotteet ovat merkittävä uhka terveydelle.

Rikollisilla on Interpolin mukaan myös halua puuttua viranomaisten hyväksymien rokotteiden toimitusketjuihin ja varastaa rokoteannoksia.

− Kun hallituksen valmistautuvat ottamaan rokotteita käyttöön, rikollisjärjestöt suunnittelevat häiritsevänsä toimitusketjuja, sanoo Interpolin pääsihteeri Jürgen Stock.

Yksilöitä ja yhteisöjä suojellakseen lainvalvontaviranomaisten ja terveydenhuollon on Interpolin mukaan koordinoitava yhdessä rikollisjärjestöjen uhan torjuntaa.

− On tärkeää, että lainvalvojat ovat varautuneet kaikkeen rokotteisiin liittyvään rikolliseen toimintaan, minkä vuoksi Interpol antaa tämän maailmanlaajuisen varoituksen, pääsihteeri Stock sanoo.

Interpol kehottaa myös kansalaisia erityiseen varovaisuuteen. Sen lisäksi, että ihmiset voivat tilata potentiaalisesti hengenvaarallisia lääkkeitä, liittyy laittomiin verkkokauppoihin myös merkittäviä kyberuhkia, muun muassa tietojenkalastelua.

Suomi on yksi Interpolin 194 jäsenvaltiosta.