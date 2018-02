Interpol uskoo 50 ISIS-terroristin oleskelevan Italiassa

Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol uskoo 50 ISIS-terroristin pyrkivän Italiasta muualle Eurooppaan.

Rikospoliisijärjestö on jakanut eri maiden poliiseille 50 tunisialaisen epäillyn ISIS-terroristin nimet, jotka ovat saapuneet hiljattain meritse Sisiliaan, kertoo The Guardian. Italian sisäministeriö on lehden mukaan saanut listan 29. marraskuuta.

Jihadistit ovat tulleet Italiaan viime vuoden heinäkuun ja lokakuun välisenä aikana pienillä kalastusaluksilla tai veneillä, joilla ajetaan suoraan rantaan yöaikaan ja alukset jätetään rannoille.

Näin saapuvat mahdolliset terroristit häviävät jalan yön pimeydessä. Italiaan on tullut salaa 3000 tunisialaista sitten viime heinäkuun. Heistä poliisi on tavoittanut ja tunnistanut vain 400. Loput ovat teillä tietymättömillä.

– Emme tiedä, mitä he tekivät ennen kuin he tulivat tänne, emme tiedä keitä he ovat ja missä he olivat ennen saapumistaan. Varmasti heidän joukossaan on sellaisia, jotka eivät halua tulla tunnistetuiksi, sanoo sisilialaisen Agrigenton kaupungin syyttäjäviranomainen.

YK:n arvion mukaan ISIS:n riveihin Syyriaan ja Irakiin on lähtenyt noin 5500 jihadistia. Tämä on enemmän kuin mistään muusta maasta. Niin sanotun kalifaatin sortumisen jälkeen monet heistä pyrkivät Eurooppaan.

Yleisradioyhtiö RAI:n mukaan Italian viranomaiset kiistivät keskiviikkona alkuillasta Guardianin uutisen. Italian viranomaisten mukaan 50 taistelijan saapumisesta Italian maaperälle ei ole vahvistettua tietoa.