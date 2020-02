Terhi Koulumies: Influenssarokotus suojaa myös koronalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Moni luulee virheellisesti edelleen, että viranomaisten toimet sikainfluenssan torjumiseksi olivat hätiköityjä.

Jokaisen kannattaa ottaa viimeistään nyt rokote tavallista kausi-influenssaa vastaan. Se auttaa torjumaan myös koronaviruksen haittoja. Ennusteiden mukaan influenssaepidemia olisi Suomessa vielä edessä kevään aikana. Influenssarokotus auttaa koronaviruksen torjumisessa kolmella eri tavalla.

Ensinnäkin influenssarokots poistaa riskin, että ihminen saisi yhtä aikaa sekä korona- että influenssatartunnan. Asiantuntijat ovat arvioineet, että se pahentaisi selvästi koronaviruksen aiheuttamaa sairautta ja haittaisi siitä toipumista.

Toisekseen koronan ja influenssan oireet voivat muistuttaa paljon toisiaan. Mitä tehokkaammin influenssan todennäköisyys saadaan eliminoitua mahdollisuutena pois sairastuneen kohdalla, sitä helpommin on mahdollista tehdä oikea diagnoosi koronavirukseen sairastuneelta. Kolmanneksi – mitä vähemmän influenssapotilaat kuormittavat terveydenhuoltoa, sitä paremmin resurssit riittävät koronaan sairastuneiden hoitoon.

Rokottaminen on tehokas tapa torjua haitallisia tauteja. Suomesta on hävitetty rokottamalla joko kokonaan tai lähes kokonaan useita tartuntatauteja, kuten kurkkumätä, polio, tuhkarokko, vihurirokko ja sikotauti. Rokotus voi estää sairastumisen kokonaan, tai ainakin estää saamasta kaikkein vakavinta tautimuotoa. Rokotukset suojaavat paitsi rokotettua itseään, myös epäsuorasti. Kun tautia ei esiinny lähiympäristössä ja sille alttiita ihmisiä on vähän, tauti ei myöskään pääse leviämään niin helposti.

Esimerkiksi vuoden 2009 pandemia eli sikainfluenssa aiheutti uuden tutkimuksen mukaan kymmenen kertaa enemmän kuolemia kuin on aiemmin arvioitu. Sen seuraukset olivat pahimpia maissa, joissa rokotukset eivät olleet kattavia. Tämä selvisi, kun yli 60 tutkijan ryhmä 26 maasta arvioi sikainfluenssan aiheuttamaa kuolleisuutta. Todellinen uhriluku oli näin paljon aiemmin arvioitua suurempi, koska useimpia sairastuneita ihmisiä ei koskaan virallisesti testattu sikainfluenssan varalta.

Aiemmin sikainfluenssan oli raportoitu aiheuttaneen vain vajaat 19 000 kuolemaa. Uuden tutkimuksen mukaan luku oli todellisuudessa kymmenen kertaa suurempi. Lisäksi jos mukaan lasketaan potilaiden olemassa olevia perussairaudet, jotka pahenivat sikainfluenssan seurauksena, pandemia saattoi tappaa jopa 400 000 ihmistä.

Moni luulee virheellisesti yhä edelleen, että viranomaisten toimet sikainfluenssan torjumiseksi olisivat olleet hätiköityjä ja hysteerisiä. Se on siis väärä uskomus. Tauti oli vaarallinen ja suomalaiset viranomaiset toimivat oikein ja tehokkaasti sen torjumisessa. Suomessa varauduttiin niin hyvin, että meillä sikainfluenssa jäi vähemmän vaaralliseksi kuin monissa muissa maissa.

Vaikka nyt mahdollisesti epidemiaksi muuttuvaan koronavirukseen itsessään ei ole vielä kehitetty rokotusta, niin sen vaaroja voi vähentää tavallisen kausi-influenssarokotuksen avulla. Kannattaa ottaa se!

Terhi Koulumies Kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja