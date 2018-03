Influenssarokote vaihdetaan poikkeuksellisen epidemian takia

Ensi syksynä ja talvena influenssaepidemia aiotaan torjua aiempaa kattavammalla rokotteella.

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt, että ensi syksyn ja talven influenssarokotukset toteutetaan käyttäen aiempaa kattavampaa eli nelivalenttista influenssarokotetta.

Nelivalenttinen rokote sisältää kahta A- ja kahta B-virustyyppiä. Kansallisen rokotusohjelman rokotteena on ollut Influvac, joka on kolmivalenttinen rokote.

Kuluvan talven influenssaepidemia on ministeriön mukaan ollut hyvin poikkeuksellinen, sillä B-viruksien aiheuttamaa influenssaa on esiintynyt selvästi enemmän kuin tavanomaisina vuosina. Tästä syystä rokotehankinnan pohjana olevaa terveystaloudellista arviota on päivitetty.

Nelivalenttinen influenssarokote parantaa rokotteeseen sisällytettyjen ja kiertävien virusten osuvuutta ja voi tehostaa suojaa influenssaa vastaan.

Vaxigrip Tetra -influenssarokote hankitaan Sanofi Oy:ltä, jolla on ainoana pistettävänä annosteltava myyntiluvallinen rokotevalmiste markkinoillamme.