Infektioylilääkäri vetoaa tarpeettoman Ruotsin-matkailun jättämisestä

Länsi-Pohjan tilanne on jälleen ottanut käänteen huonompaan.

Infektioylilääkäri Markku Broasin mukaan tarpeetonta matkailua Ruotsin puolelle tulee välttää.

Hänen mukaansa Pohjois-Suomessa tautitilanne oli pitkään rauhallinen, mutta nyt Länsi-Pohjan alueella on jälleen uusia tautitapauksia. Pohjois-Suomen kahdesta sairaanhoitopiiristä Länsi-Pohjan tilanne on hänen mukaansa ”vilkkaampi ja hankalampi” kuin Lapin sairaanhoitopiirin.

– Jopa noin 3 000 suomalaista käy Norrbottenin alueella töissä ja muutakin matkailua on hyvin paljon. Jos katsotaan näitä meidän viimeaikaisia tapauksia, niin puolessa näistä on ollut Ruotsin yhteys, Markku Broas kertoi hallituksen tiedotustilaisuuden yhteydessä pidetyssä katsauksessa keskiviikkona.

Pohjoisessa maarajoja on kolmen maan, Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa. Suomi tekee pohjoisessa terveydenhuollon yhteistyötä Norjan Helse Nordin ja Pohjois-Ruotsin Norrbottenin kanssa.

Broas huomautti, että Ruotsin Norrbottenin tilannehan on erilainen kuin Lapin ja Pohjois-Norjan. Tautitapaukset ovat siellä Suomeen verrattuna yli 70-kertaiset.

– Jos katsotaan kesäkuun alun jälkeisiä koronatapauksia Lapin alueella, niin [Suomessa on] keskimäärin viisi tapausta per satatuhatta asukasta. Ruotsissa vastaava luku on 350 tapausta sataatuhatta, eli tilanne on ihan toisen tyyppinen, Broas totesi.

– On selvää, että kun suomalaiset saavat tietoa, niin he pystyvät myös miettimään, miten toimia. Tällöin tarpeeton matkailu alueelle, jossa paljon koronatapauksia esiintyy, pitäisi jäädä pois. Lomamatkailut ja ostosmatkailu.

– On turha ottaa riskiä ja altistaa tätä kautta kanssaihmisiä tartunnoille.