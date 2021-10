Infektiolääkärin viesti sairaalasta: Huoli on nyt todellinen

Laivan pohja vuotaa, kun ihmiset eivät ota rokotteita, Reetta Huttunen sanoo.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektio-osaston apulaisylilääkäri Reetta Huttunen on huolissaan rokottamattomien aiheuttamasta rasitteesta terveydenhoitojärjestelmälle.

Hän kirjoittaa Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä todistaneensa omin silmin potilasmäärien lisääntymisen sairaaloissa ja teho-osastoilla. Hän painottaa, että tauti voi olla vakava jokaisessa ikäryhmässä.

– Huoli on todellinen ja rokottamattomuudella on todelliset seuraukset. Mitä ne seuraukset ovat? Minä ja kollegani näemme näitä potilaita taas kerran kiihtyvällä tahdilla sairaaloissamme ja teho-osastoilla. Se mitä lehdissä on kerrottu, on totta, tauti jyllää rokottamattomien keskuudessa, Reetta Huttunen kirjoittaa Facebookissa julkaisemassaan päivityksessään.

– Onko se edes vakava? Kyllä on. Edelleen tauti on vakava, myös nuoret aikuiset sairastuvat ajoittain pahoin, vaikka muita sairauksia ei olisi. Et voi kuitenkaan etukäteen tietää oletko onnekas vai et, infektiolääkäri toteaa.

Pahimmillaan korona voi johtaa erittäin vaikeaan hapenpuutteeseen ja keuhkojen toimintahäiriöön. Huttunen pelkää, että rokottamattomat potilaat vievät teho-osastolta pian paikkoja ihmisiltä, jotka voivat ovat joutuneet esimerkiksi autokolariin tai saaneet sairaskohtauksen ja tarvitsevat siksi akuuttia hoitoa.

– Hetken näytti siltä että nyt pääsemme niskan päälle. Melkein juhlittiin. Nyt ei enää näytä hyvältä. Mistä se johtuu? Erityisesti siitä että osa väestöstä ei ole rokottautunut, infektiolääkäri sanoo.

– Vaikka nyt puuhataan jo kolmansia rokotuksia, laivan pohja vuotaa ja tapausmäärät lisääntyvät kun osa väestöstä ei ole hakenut niitä ensimmäisiäkään.

– Yhteiskuntaa avataan; tietenkin se avataan kun meillä on rokotteita joilla tästä piti päästä eroon. Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet samassa käsityksessä. Virus kiertää rokottamattomien keskuudessa. Sairaalat ja teho-osastot alkavat taas kuormittua. Se vaikuttaa meidän kaikkien turvallisuuteen.