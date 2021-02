Infektiolääkärin hälytys: Ilmaantuvuus korkeampi kuin koskaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ville Holmbergin mukaan jäljitys on Uudellamaalla ylikuormittunut.

Infektiolääkäri Ville Holmberg varoittaa Uudenmaan pahenevasta koronavirustilanteesta.

– Uudenmaan tartuntamäärät kasvavat nopeasti ja ilmaantuvuus on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Erityisen huolestuttavaa on että Helsingin ja Vantaan tartunnanjäljitys on ylikuormittunut. Ilman tehokasta jäljitystä tulee tilanne väistämättä entisestään heikentymään, Holmberg arvioi Twitterissä.

Hän on julkaissut alla näkyvän kuvaajan ilmaantuvuusluvun kehityksestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alueella. Ilmaantuvuusluvulla tarkoitetaan tartuntojen märää 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana.

Ville Holmberg muistuttaa nykyistä pienemmän ilmaantuvuuden johtaneen joulukuussa HUSin tehohoidon kapasiteetin loppumiseen ja siihen, että muutama potilas jouduttiin siirtämään muihin yliopistosairaaloihin. Holmberg huomauttaa lisäksi, että uudet noin 1,5-kertaisesti tartuttavammat koronavirusvariantit edustavat jo melkein puolta HUS-alueen tartunnoista.

– Tapausmäärät Uudellamaalla pitää heti saada kääntymään laskusuuntaan ja on selvää, että nykyisillä rajoitustoimilla se ei tule onnistumaan. Nyt tarvitaan pääkaupunkiseudulla nopeasti tiukempia rajoituksia, asiantuntija sanoo.

Hän viittaa HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven lausuntoihin. Mäkijärvi vaati sunnuntaina Ylellä rajoitusten tiukentamista. Mäkijärven mukaan anniskeluravintoloiden toiminnan ja aukioloaikojen tarkastelu olisi tehtävä välittömästi.

