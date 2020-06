Infektiolääkäri IS:lle: Puurot ja vellit menneet sekaisin suojaimissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Markku Broasin mukaan kirurgiset suu-nenäsuojaimet estävät sekä tartunnan saamista että sen leviämistä.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broasin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön perjantainen tiedotustilaisuus on hämmentänyt terveydenhuollon toimijoita, kertoo Ilta-Sanomat.

Tiedotustilaisuudessa ei tuotu esille, että suu-nenäsuojainkeskustelu ei koske terveydenhuollon välttämätöntä kasvosuojainten käyttöä.

– Ne ovat estämässä henkilökunnan tartuntoja, että henkilökunta ei saa tartuntoja. Ne toimivat myös toisin päin, että henkilökunta ei levitä tartuntoja, infektiolääkäri Markku Broas sanoi IS:lle.

Hänen mukaansa samalla analogialla myös kansalaiset hyötyvät suu-nenäsuojaimesta oikein käytettynä.

– Suojaimet ovat terveydenhuollossa aivan must, Broas totesi.

Broasin mielestä olisi tärkeää pitää keinovalikoimassa suositus kansalaisille suojainten käytöstä.

Hallitus ei ole suositellut kansalaisille kasvomaskien käyttöä. Ensi viikolla hallitus keskustelee sosiaali- ja terveysministeriön kasvomaskiselvityksestä ja tekee omia päätöksiään.

– Keskustelussa on mennyt puurot ja vellit sekaisin. On paljon puhuttu, että kirurgiset suu-nenäsuojaimet eivät suojaa käyttäjää taudilta vaan estävät sen leviämistä. Näin se ei ole. Kakkosmalli, joka on käytössä perussuojaimena, estää myös taudin saamista, Broas sanoi.

Kakkostyypin suojaimessa suodatusteho on noin 98 prosenttia. Myös kankaisista kasvomaskeista on Broasin mukaan hyötyä taudin leviämisen ehkäisemisessä.

– Sen suodatusteho on tietysti vähän huonompi, mutta VTT:n selvitysten mukaan suodatusteho on 70 prosentin luokkaa. Jos meillä on hyötyä yskiä kertakäyttönenäliinaan tai hihaan, niin paljon tehokkaammin kangassuojain estää tartuntaa, Broas totesi.