Indonesian räjähtänyt tulivuori – kuvat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Filippiinejä ravisteli 6,9 magnitudin maanjäristys.

Tasan viikko sitten 22.12 tulivuori Anak Krakatau purkautui Indonesiassa aiheuttaen tsunamin, joka surmasi yli 400 henkeä Etelä-Sumatran ja Länsi-Jaavan rannikoilla. Yli 40 000 ihmistä on evakuoitu ja yli 1700 ihmistä loukkaantunut.

Tutkijoiden mukaan kaksi kolmasosaa Anak Krakataun tulivuorisaaresta on romahtanut, kuten allaolevista satelliittikuvista on mahdollista havaita. Suurin osa tulivuoren massasta on romahtanut mereen, mikä selittää Indonesian rannikolle iskeneet viisimetrisen tsunamiaallot.

Nyt lauantaina Filippiinien eteläosan Mindanaon saarelle on iskenyt maanjäristys, jonka keskus sijaitsee 203 kilometriä Davaon kaupungista kaakkoon. Järistys kesti minuutin, eikä se aiheuttanut suuria tuhoja.

Anak Krakatau (”Krakataun lapsi”) on emo-Krakataun vuoden 1927 jälkeisten purkausten synnyttämä tulivuorisaari. Emo-Krakautaun purkautuminen vuonna 1883 aiheutti muun muassa maailman kovimman äänen, joka kulki neljä kertaa maapallon ympäri.

Perubahan tubuh Gunung Anak Krakatau. PVMBG memperkirakan yang semula tinggi 338 meter, saat ini 110 meter. Volume Anak Krakatau hilang 150-170 juta m3. Volume saat ini 40-70 juta m3. Berkurangnya volume tubuh GAK disebabkan proses rayapan tubuh & erosi selama 24-27/12/2018. pic.twitter.com/bDish7O0Ms — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) December 28, 2018