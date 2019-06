Indonesian purkauksen kilometrien tuhkapatsas videolla

Indonesian Sinabungin tulivuorenpurkaus räjäytti sunnuntaina tuhkapatsaan seitsemän kilometrin korkeuteen. Yhdeksän minuuttia kestäneen purkauksen kerrotaan aiheuttaneen paniikin Sumatran saarella. Purkauksen mittakaavasta saa käsityksen alla näkyvältä Sky Newsin videolta.

Indonesian viranomaiset ovat varoittaneet, että uudet purkaukset ovat mahdollisia. Toistaiseksi vuori on kuitenkin pysynyt rauhallisena.

Indonesiassa on kaikkiaan 130 aktiivista tulivuorta. Sinabungin purkauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

The eruption in Indonesida triggered panic among local residents, as officials warned of possible fresh eruptions.

