Immuniteetti koronavirukselle voikin kestää jopa vuosia

Sairastaneilla voi olla pitkäaikainen suoja vakavalta tautimuodolta.

Koronan sairastaneen immuniteetti virukselle on ollut kestoaihe epidemian alusta alkaen. Sillä on vaikutusta myös rokotteen toimivuuteen.

Monissa tutkimuksissa viruksen vasta-aineiden on havaittu säilyvän vain kuukausia. T-soluihin perustuvan immuniteetin on taas toisaalta arvioitu kestävän pitkäänkin. Sen tehosta ei tosin ole ollut varmaa tietoa. Maailmalta on myös alkanut syksyn toisen aallon mittaan tulla uutisia toisen kerran tautiin sairastuneista.

Asiaan on kuitenkin pikku hiljaa alkanut tulla selvyyttä. Tuoreen tutkimuksen perusteella vakavalta taudilta suojaava immuniteetti voi nimittäin säilyä jopa vuosikausia.

Tästä esijulkaisuna löytyvä tutkimus on siitä uutisoivan New York Timesin mukaan kattavin tähän mennessä tehty selvitys koronaimmuniteetista. Sen tuloksia kuvataan helpotukseksi.

Tutkimuksen mukaan useimmilla koronaviruksen sairastaneista oli vielä kahdeksan kuukautta taudista toipumisen jälkeen niin vahva immuunivaste, että se esti sairastumisen.

– Tällainen [immuunijärjestelmän] muisti estäisi todennäköisesti suurta enemmistöä ihmisistä sairastumasta sairaalahoitoa vaativaan vakavaan tautiin vuosien ajan, tutkimuksessa mukana ollut Yhdysvaltain La Jollan immunologian intituutin virologi Shane Crotty sanoo.

Tutkimuksessa seurattiin 185 koronaviruksen sairastanutta. Heistä 38 antoi verinäytteitä useiden kuukausien ajan. Tutkijat seurasivat vasta-aineiden lisäksi T-soluja eli niin kutsuttuja tappajasoluja ja vasta-aineita tuottavia B-soluja.

Tutkijoiden mukaan vasta-aineiden määrä vaihteli laajasti koehenkilöiden välillä, mutta väheni jonkin verran, kun sairaudesta oli kulunut kuudesta kahdeksaan kuukautta. T-solujen määrässä havaittiin kuitenkin vain pientä laskua ja B-solujen määrä kasvoi.

Tutkimuksessa vahvistettiin myös jo aiemmin tehty havainto siitä, että ensimmäisen SARS-koronaviruksen aikanaan sairastaneilla on vielä 17 vuotta myöhemmin immuunipuolustusta uudellekin koronavirukselle.

NYTimesin mukaan muissakin tutkimuksissa on tehty hiljattain lupaavia löydöksiä immuunivasteesta.