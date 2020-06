Maailmantalous sukeltaa odotettua pahemmin

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa koronakriisin iskevän maailmantalouteen ennakoitua pahemmin.

IMF laskee maailmantalouden supistuvan tänä vuonna 4,9 prosenttia. Luku on liki kaksi prosenttiyksikköä synkempi kuin huhtikuun ennusteessa. Kasvun odotetaan palaavan 5,4 prosenttiin vuonna 2021.

Kriisin syvyydessä on runsaasti alueittaista vaihtelua. Euroalueella talouden ennustetaan supistuvan peräti 10,2 prosenttia ja Yhdysvalloissa 8,0 prosenttia. Euroalueen ennustetaan yltävän ensi vuonna 6,0 prosentin ja Yhdysvaltojen 4,5 prosentin kasvuun. Esimerkiksi Kiinalle taas povataan tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna 8,2 prosentin kasvua.

Ennusteen madaltaminen huhtikuusta heijastelee IMF:n tutkimusosaston johtaja, professori Gita Gopinathin mukaan alkuvuoden odotettua pahempia tuloksia, odotusta pidemmälle loppuvuoteen jatkuvasta sosiaalisesta eristyksestä sekä tarjontapotentiaalin heikkenemistä.

Gopinath muistuttaa blogissaan ennusteeseen liittyvistä suurista epävarmuuksista. Muutoksia voi tulla niin myönteiseen kuin kielteiseenkin suuntaan.

– Positiivisella puolella on parempia uutisia rokotteista ja hoidoista. Voimakkaampi poliittinen tuki voi johtaa taloudellisen toiminnan nopeampaan uudelleenkäynnistykseen. Negatiivisella puolella uudet tartuntojen aallot voivat kääntää lisääntyneen toimeliaisuuden ja kulutuksen, kiristää nopeasti rahoitusehtoja ja laukaista velkaongelmia.

.@GitaGopinath shares the forecast for the global economy: the #COVID19 pandemic has had a more negative impact than anticipated, and the recovery is expected to be more gradual than previously forecast. Read Gopinath's blog https://t.co/fqM8iURHFv #WEO pic.twitter.com/Y94vZR4CaU

