Imaami tuomitsi terrorin, sai tuhansia uhkauksia

Uskonoppinut on kuvaillut mestattua Samuel Patya sananvapauden marttyyriksi.

Viimeaikaiset terrorihyökkäykset tuominnut ranskalainen imaami kertoo saaneensa tuhansia tappouhkauksia lausuntojensa vuoksi.

Maltillisena uskonoppineena tunnettu 48-vuotias Hassen Chalghoumi on kutsunut murhattua opettaja Samuel Patya ilmaisunvapauden marttyyriksi.

– Paty oli viisas mies, joka opetti suvaitsevaisuutta, sivistystä ja muiden ihmisten kunnioittamista, Ranskan imaamien yhteistyöjärjestöä johtava Chalghoumi sanoi Daily Telegraph -lehden mukaan.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu valtava määrä uhkauksia, joissa muslimeita kehotetaan surmaamaan ”ranskalaisia vääräuskoisiakin likaisempi” imaami.

Tunisiassa syntynyt Hassen Chalghoumi on ollut poliisin erityissuojelussa vuodesta 2015 asti, jolloin ISIS-terroristijärjestö vaati hänen teloittamistaan. Imaami on pyrkinyt kohentamaan muslimien ja juutalaisten välisiä suhteita. Hän on myös asettunut tukemaan huntukieltoa.

Imaamin kerrotaan vedonneen Ranskan presidentti Emmanuel Macroniin uhkausvyöryn vuoksi ja pyytäneen vahvempia turvatoimia.

– Meidän on lopetettava narratiivi, joka korostaa uhriutumista. Meillä on Ranskassa oikeuksia, kuten kaikilla muillakin. Vanhempien tulisi kertoa lapsilleen kaikista tasavallan hyvistä puolista, Chalghoumi sanoi.