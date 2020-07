IL kysyi Annika Saarikolta: Mitä vikaa Katri Kulmunissa?

Keskustan hengettömyys huolestuttaa puheenjohtajaehdokasta.

Keskustan kansanedustaja ja pian jälleen ministeri Annika Saarikko ilmoitti torstaina haastavansa keskustan istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin Oulun puoluekokouksessa syyskuussa.

Annika Saarikko ei silti näe puheenjohtajakisan kilpakumppanissaan mitään vikaa, hän toteaa vikoja penänneelle Iltalehdelle.

– Katri Kulmunissa ei ole kertakaikkisesti mitään vikaa. Ihmisenä arvostan häntä suuresti, ja tunnen myötätuntoa niitä tilanteita kohtaan, joihin hän on joutunut, Annika Saarikko sanoo IL:lle.

Päätöstä haastaa istuva puheenjohtaja Saarikko kuvailee ”erittäin vaikeaksi”. Kysymykseen, miksi puolueelle tarvitaan uusi puheenjohtaja, Saarikko vastaa viittaamalla keskustan kenttäväen parissa vallitsevaan innottomuuteen.

– No, helppo vastaus olisi viitata puolueen kannatuslukuihin, mutta ehkä minusta syvällisempi analyysi liittyy juuri siihen tietynlaiseen innottomuuteen ja hengettömyyteen, mikä puolueväessä niin kuin vähän kauempaa katsoen tuntuu olevan, nyt kun itse olen ollut perhevapaalla.

– Ja toinen puoli on se, että minusta se keskustalaisten oma vakaumus ja vakuuttuneisuus siitä, että meillä on tosi paljon annettavaa Suomelle ja että me olemme hyviä asioiden hoitajia, meillä on upeat arvot, että se kuva ei tällä hetkellä välity suomalaisille. Mielikuva meistä on kovin toinen, ja tämä ristiriita huolettaa minua kaikista eniten.

Annika Saarikko palaa elokuussa hallitukseen tiede- ja kulttuuriministeriksi.