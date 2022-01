Ilmoitus uusista työtaistelutoimista – ”halutaanko todella häiritä työtä?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ammattiliitto Pro ilmoitti lakoista.

Ammattiliitto Pro on jättänyt uusia työtaisteluilmoituksia teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle.

Liitto uhkaa nyt toisella viikon mittaisella lakolla, joka alkaisi maanantaina 24. tammikuuta kello 00.00, eli se olisi jatkoa liiton aiemmin ilmoittamalle viikon mittaiselle lakolle. Pro ilmoitti sunnuntaina myös kaikkia teollisuuden toimihenkilöitä koskevasta ylityökiellosta, joka alkaa maanantaina 10. tammikuuta kello 00.00.

Pron lakonuhan pirissä on vajaat sata yritystä. Teknologiateollisuuden työnantajat ry kertoo tiedotteessa, että suunnittelu- ja konsulttialalla lakonuhka koskee työtä, jota tehdään noihin lakonuhan piirissä oleviin yrityksiin. Suunnittelu- ja konsulttialalla on lisäksi voimassa aiemmin ilmoitettu ylityökielto.

Pron ilmoittamaa lakonuhkaa soviteltiin perjantaina valtakunnansovittelijan johdolla, mutta ratkaisua ei löytynyt. Liiton ilmoittaman lakon ensimmäinen vaihe alkaa perjantaina 14. tammikuuta, jos ratkaisua työriitaan ei sitä ennen löydy.

– Täytyy vain ihmetellä Pron toimintaa. Ja täytyy myös ihmetellä, haluavatko toimihenkilöt todellakin lakkoilla ja häiritä yritysten toimintaa ja työkaveriensa työtä. Muille henkilöstöryhmille on jo uudet työehtosopimukset saatu, sanoo työnantajapuolelta neuvotteluja vetävä johtaja Anne Somer tiedotteessa.

Pron jäsenet valmiita lakkoon

Ammattiliitto Pro kertoi sunnuntaina, että ongelmana neuvottelussa on yhä palkkaratkaisu.

– Työnantajaliitto on ollut neuvotteluissa pitkään hyvin passiivinen. Sovittelun aikana tilanteessa on tapahtunut pientä lähentymistä, mutta edelleen Prolle tarjottu palkkaratkaisu on sekä tasoltaan että rakenteeltaan sellainen, että se ei ole hyväksyttävissä, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa Prolle tarjottu esitys tarkoittaisi toteutuessaan, että useimpien toimihenkilöiden ostovoima alenisi merkittävästi sopimuskauden aikana.

– Inflaation ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla. Tästä syystä Pro hakee ratkaisua, jossa on riittävän suuri yleiskorotus kaikille jäsenille, jotta ansioiden kehittyminen saadaan turvattua, Malinen jatkaa.

Hän kiistää liiton vaatimusten vaarantavan kilpailukykyä.

– Valitettavasti nyt näyttää sille, että hyväksyttävän ratkaisun saavuttaminen edellyttää Pron aiemmin ilmoittaman lakon laajentamista ja pidentämistä. Jäseniltä tulleen vahvan viestin mukaan tähän ollaan valmiita, Malinen toteaa.

Hänen mukaansa lakon tarkoituksena on luoda painetta, jotta palkkaratkaisuun päästään.