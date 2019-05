Ilmoitti pyrkivänsä presidentiksi – näin paikallislehti ulvoo naurusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

New Yorkin pormestarin suhde mediaan voi vaikuttaa kampanjaan.

Räväkästä tyylistään tunnettu New York Post -lehti irvailee kansikuvassaan poikkeuksellisella tavalla Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi pyrkivälle Bill de Blasiolle.

New Yorkin pormestari kertoi aikeistaan torstaiaamuna julkaistussa videossa, jossa hän kehui poliittisia saavutuksiaan. Bill de Blasio on jo 23. demokraattien esivaaleihin ilmoittautunut henkilö.

– Amerikan kansa vetosi ja aneli, ja hän vastasi vihdoin kutsuun: pormestari Bill de Blasio ilmoittaa pyrkivänsä presidentiksi, New York Post kertoi nauravilla ihmisillä kuvitetussa kannessaan.

De Blasio on ottanut viime vuosina kiivaasti yhteen paikallisen median kanssa, joka on uutisoinut näyttävästi pormestarin vaikeuksista. New York Post sanoo hänen kampanjaansa farssiksi.

– Hänellä on vihamielinen suhde lehdistöön. Se vaikeuttaa tulevaa kampanjaa, sillä NY1 ja New York Post pysyvät tiukasti pormestarin kintereillä Iowan ja New Hampshiren esivaaleissa, entinen avustaja Rebecca Katz sanoo CNN:lle.

De Blasio's groundhog 'killer' days are coming back to haunt him https://t.co/2lLagzuaJz pic.twitter.com/GncNxWwHRN — New York Post (@nypost) May 16, 2019

NY Post Editorial Board Lists 4 Reasons Why De Blasio's Campaign Is A "Farce" https://t.co/TnqQpsryiH pic.twitter.com/AmZg8Zlo4x — Tuck's News (@tucksnews) May 16, 2019