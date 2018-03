Ilmavoimien taitolentoryhmä taivaalla – täällä koneet voi nähdä

Ilmavoimien taitolentoryhmä Midnight Hawks lentää tänään pääkaupunkiseudun yllä.

Ilmavoimat kertoo twitterissä koneiden reitistä ja aikataulusta.

– Midnight Hawks tervehtii tänään iltapäivällä pääkaupunkiseutua #ilmavoimat100-lennolla. Reittinä Helsingin edusta (n. klo 13.35) – Itä-Helsinki – Vantaa – @HelsinkiAirport (n. 13.40) – Espoo – Kaivopuisto (n. 13.50).

Ilmavoimien perustamisesta tulee tänään tiistaina kuluneeksi 100 vuotta. Ilmavoimien historiaan voi tutustua alta löytyvältä satavuotisjuhlavideolta.

Midnight Hawks on Suomen Ilmavoimien virallinen taitolento-osasto. Neljällä Hawk-suihkuharjoituskoneella lentävä ryhmä on esintynyt koti- ja ulkomaisissa ilmailutapahtumissa vuodesta 1997 lähtien.

#ilmavoimat100 Tänään tulee kuluneeksi 100 vuotta ilmavoimien perustamisesta. Tässä #COMCAMFI:n koostama virallinen juhlavideo. FINAF celebrates its 100th anniversary today. Here’s the official centennial video. https://t.co/7A0SEDMBF2

— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) March 6, 2018