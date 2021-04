Ilmavoimat julkaisi kuvia Ramstein Alloy-harjoituksesta

Suomen Ilmavoimat osallistui tällä viikolla Ramstein Alloy 21-1 -harjoitukseen kahdella F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjällä. Ilmavoimat kertoo harjoituksista sosiaalisen median kanavillaan.

Ilmavoimien mukaan harjoituksessa lennettiin yhteensä neljä lentokierrosta, joiden skenaariot vaihtelivat radiohäiriöisen koneen tunnistamisesta ja saattamisesta erilaisten hävittäjätyyppien kanssa lennettyyn ilmataisteluharjoitteluun.

Hornetit osallistuivat lentokierroksiin Rissalan tukikohdasta käsin osana Karjalan lennoston Hävittäjälentolaivue 31:n päivittäistä lentopalvelusta.

Suomalaisten Hornetien lisäksi vuoden 2021 ensimmäisessä Ramstein Alloy -harjoituksessa oli mukana kalustoa Saksan, Ruotsin, Italian, Puolan, Liettuan ja Latvian ilmavoimista sekä Naton E-3A AWACS -johtokeskuskone.

Kolme kertaa vuodessa järjestettävissä harjoituksissa Naton jäsen- ja kumppanimaiden ilmavoimat harjoittelevat yhteistoimintaa Itämeren alueella. Harjoituksia on järjestetty vuodesta 2008.

Suomi osallistuu harjoituksiin kumppanimaan roolissa.

This week, the Finnish Air Force took part in #RamsteinAlloy 21-1 with two F/A-18s. During the exercise, 🇫🇮 F/A-18s conducted air combat training with 🇩🇪 @Team_Luftwaffe Eurofighters. #ilmavoimat #cooperation More photos: https://t.co/6GRgiWUDQP pic.twitter.com/3JwZfWag9j

— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) April 22, 2021