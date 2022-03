Ilmatorjunta tehoaa, vain lennokkeja voidaan käyttää

Ukrainan ilmatorjunnan arvioidaan heikentäneen merkittävästi Venäjän kykyä käyttää ilmavoimiaan sota-alueella.

Britannian puolustusministeriö arvioi, että hyökkääjät ovat joutuneet siirtymään ainoastaan lennokkien käyttöön. Ukrainan asevoimat on ilmoittanut tuhonneensa tähän mennessä 56 lennokkia.

Venäläisjoukot ovat jatkaneet Harkovan, Tšernihivin ja Mariupolin saartamista. Jalkaväkeä ei ole lähetetty merkittävissä määrin kaupunkialueelle, joten puolustusta on pyritty heikentämään massiivisella ilma- ja tykistöpommituksella.

Raskaan tykistön käyttö voi lisääntyä, sillä Venäjä pyrkii rajoittamaan erittäin korkeiksi nousseita tappioitaan.

Britannia kertoo asettaneensa pakotteita myös puolustusalan Kronshtadt-yhtiölle, joka valmistaa muun muassa asevoimien Orion-lennokkeja.

These systems have been widely deployed in Russia’s invasion of Ukraine. Robust Ukrainian air defences has almost certainly limited manned flights beyond their front lines, hence Russia has highly likely been forced to use more UAVs instead. (2/3)

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 25, 2022