Ilmatieteen laitoksen piilokuva: Näetkö missä sataa?

Paksu pilvipeite on verhonnut tänään lähes koko Suomea.

Sää oli tiistaina lähes koko Suomessa pilvinen. Osassa Suomea on saatu kuitenkin paikoin myös sateita ja paikoin on ukkostanut.

Ilmatieteen laitos on julkaissut Twitter-tilillään karttakuvan päivän säästä. Siinä sadepilvet ja pilvipeite erottuvat toisistaan eri väreillä.

Värien eroista voi päätellä rankimmat sadealueet.

– Tänään lähes koko maassa sää on pilvinen, mutta osaisitko sanoa satelliittikuvan perusteella missä esiintyy voimakkaimmat sadekuurot?, Ilmatieteen laitos kysyy tilillään ja vastaa myös.

– Kuvassa keltaiset sävyt=”lämpimiä” pilviä, valkoinen=”kylmiä” pilviä #kuurojonot.

Kuluva viikko on meteorologien mukaan mahdollisesti kesän kolein ja sateisin. Keskiviikkona sää jatkuu pilvisenä ja kaikista paksuin peite on todennäköisesti itärajan tuntumassa. Kuurosateita on luvassa maan länsi-, pohjois ja itäosaan. Päivälämpötilat pysyttelevät 15-20 asteessa.

Tavanomaista viileämpi ja sateisempi sää jatkuu vielä ainakin ensi viikon, eikä meteorologien mukaan paluuta kesäkuussa nähtyihin superhelteisiin enää koko kesänä todennäköisesti ole.

Tänään lähes koko maassa #sää on pilvinen, mutta osaisitko sanoa #satelliittikuva'n perusteella missä esiintyy voimakkaimmat #sadekuuro't? Kuvassa keltaiset sävyt="lämpimiä" pilviä, valkoinen="kylmiä" pilviä #kuurojonot pic.twitter.com/FPg5KpXuWb — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) July 7, 2020

satkuvisan vastauskuva tulee tässä –> Voimakkaita sadekuuroja sekä ukkosta on iltapäivän aikana esiintynyt mm. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä Oslon suunnalla Norjassa. ⛈️ pic.twitter.com/AbE10zL73g — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) July 7, 2020