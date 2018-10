Heikki A. Ollila: Ilmastovaalit voi johtaa harhaan

Heikki A. Ollila on kunnallisneuvos ja entinen kokoomuksen kansanedustaja.

Heikki A. Ollilan mukaan vaaleissa moni muu asia kuin ilmastopolitiikka jakaa puolueita.

Kyllä, ilmasto on muuttumassa ja sille on tehtävä jotakin. Suomen on toimittava niin, että emme ole maailmalle huonona esimerkkinä. Päin vastoin, olemme niiden maiden rintamassa, jotka voivat maailman tapaamisissa aidosti ja hyvin omin tunnoin olla vaatimassa tekoja maailman laajuisen ongelman ratkaisemiseksi.

Tuosta periaatteesta valtaosa Suomen puolueista on yksimielisiä. Mitä tuohon tilanteeseen pääsemiseksi on tehtävä, siitä on eriäviä näkemyksiä, luonnollisesti.

Uutiset ilmastonmuutoksen jatkumisen uhkakuvista ahdistavat kansalaisia. Vaalit ovat tulossa ja kansalaisten pelkojen hyväksikäyttäminen houkuttelee. Vihreät ovat ilmoittaneet, että seuraavat eduskuntavaalit ovat ilmastovaalit. Totta kai vaaleissa asiasta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä puhutaan, mutta äänestäjille ei saisi antaa väärää ja liioiteltua kuvaa vaalien merkityksestä tähän polttavaan kysymykseen. Vaaleissa on monessa asiassa kyse paljon isoimmista näkemyseroista puolueiden kesken.

Tulipa vaalien jälkeen sitten demari- tai kokoomusvetoinen hallitus, ovatpa siellä mukana mitkä puolueet tahansa, se tekee päätöksiä, jotka pitävät Suomen ilmastonmuutoksen kärkijoukoissa. Jotkut puolueet vaativat varmasti, että Suomen pitäisi tehdä enemmän tai nopeammin kuin mihin muut puolueet ovat valmiita. Eron merkitys maailmanlaajuiseen ongelmaan on kuitenkin niin marginaalinen, että ilmastonmuutoksen etenemiseen vaikutus on enintään päiviä.

Parhaaseen täydellisyyteen pyrkiminen tulee kalliiksi, kansalaisten kulut lisääntyvät ja kansantalouden tuotan heikkenee. Rahat voisi käyttää järkevämmin ja paljon tehokkaammin ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kehitysyhteistyövarojen kohdentaminen entistä painokkaammin tähän tarkoitukseen olisi tästä esimerkki. EU voisi toimia muulle maailmalle esimerkkinä.

Politiikassa paras on usein hyvän vihollinen. Otan yhden esimerkin. Itsekin olin eduskunnan ympäristövaliokunnassa tekemässä mietintöjä, joissa otettiin kantaa jätteiden polttoon. Monet suhtautuivat siihen kielteisesti, koska paras olisi, ettei jätettä synny ja että sitä kierrätetään. Niin olisi, minunkin mielestäni. Kävi vain niin, että sitä odotellessa kaatopaikat jatkoivat täyttyivät jätteistä. Nyt jätteitä poltetaan tasokkaissa laitoksissa ja enemmän ja enemmän on mahdollisuuksia ja ihmisillä halua sekä osaamista lajitella polttokelpoiset jätteet erikseen.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan pätee sama periaate. Ydinvoima on hyvä esimerkki. Parasta olisi, että energiaa pystyttäisiin säästämään niin paljon, ettei sitä tarvita, mutta sähkön lisätarpeen fossiilisten polttoaineiden korvaajana ymmärtää jo moni vihreidenkin kannattaja.

Niinköhän seuraavaan hallitusohjelmaan jo kirjataan luvan myöntäminen seuraavalle ydinvoimalalle?

