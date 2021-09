”Ilmastotoimien rahat eivät tule vihreästä pankista, vaan veronmaksajilta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS:n puheenjohtajan Riikka Purran mukaan hallitus jäi budjettineuvotteluissa vihreiden vangiksi.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purra muistuttaa, että ennen viime eduskuntavaaleja muut puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta kirjasivat pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johdolla ”maailman kunnianhimoisimman ilmastopolitiikan tavoitteet” ohjaamaan kuluvaa hallituskautta.

– Keskustan tilanne on asettanut lähes jakomielitautiseen asemaan, Riikka Purra sanoi puheessaan työmiehen tuumaustunnilla tänään maanantaina.

Purran mukaan yhtäältä keskusta hyökkää perussuomalaisten edustamaa ”ilmastorealismia ja asioiden mittakaavaan asettamista vastaan” ja toisaalta keskusta ”yritti päästä budjettiriihestä kuiville esittämällä pääkannattajaryhmilleen eräänlaista niskalenkkiä vihreistä ja muusta hallituksesta”.

– Tosiasia on, että keskusta ei kyennyt eikä kykene panemaan hanttiin muille hallituspuolueille ilmastotoimissa eikä taloustoimissa – eikä se ilmeisesti edes halua. Parempi pysytellä historian oikealla puolella, vaikkakin vihreiden vankina, Purra totesi.

Uskottava ilmastopaketti tarkoittaa kustannuksia veronmaksajille

Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan julkisen talouden karmeista tunnusluvuista huolimatta hallitus kävi Säätytalolla nimenomaan ilmastoneuvotteluita.

– Ilmastopaketista haluttiin uskottava, mikä suomeksi tarkoittaa kustannuksia ja taakkaa veronmaksajalle tai vaihtoehtoisesti tiettyjen tahojen tukemista anteliaasti, minkä jälleen maksaa, kukapa muu, kuin veronmaksaja, Purra sanoi.

Hänen mukaansa ”maailman kunnianhimoisin ilmastopolitiikka” nostaa autoilun ja asumisen hintaa, ruoan hintaa, muun liikkumisen hintaa, yrittämisen hintaa ja teollisuuden hintaa.

– Hallituksesta kerrotaan meille usein, että elinkeinoelämäkin on kunnianhimoisen ilmastopolitiikan takana. Totta kai se on, jos tarjolla on tukirahaa, kannusterahaa, vihreää rahaa, ilmastokehitysrahaa, vihreää investointirahaa – ja näiden kustannukset kantaa veronmaksaja.

Purran mukaan kokoomus on yleensä aina samaa mieltä kuin elinkeinoelämän isot tekijät, mutta perussuomalaiset on veronmaksajan puolella. Hänen mukaansa puolue ”ihan oikeasti” haluaa keventää verotusta, kaventaa verokiilaa ja lisätä palkansaajan ostovoimaa.

– Ilmastopolitiikan toimien rahat eivät tule jostakin maagisesta vihreästä pankista vaan suomalaisilta veronmaksajilta, työssä käyviltä ihmisiltä ja yrittäjiltä. Suomessa kaikkien muiden puolueiden hämäävä puhe pyrkii hämärtämään tätä päivänselvää tosiasiaa, Purra sanoi.

Toimilla ei ole vaikutusta ilmastomuutokseen

Purran mielestä on käsittämätöntä, että ilmastotoimien hintalappu ei ole edes puheenaihe.

– Ikään kuin sähköautot, tuulivoima, hiilinielut, kuntien Hinku-hankkeet ja päästökauppa eivät maksaisi mitään.

Purran mukaan toissijaista Suomen uskottavassa ilmastopaketissa tuntuu olevan se, onko toimilla minkäänlaista vaikutusta itse ilmastonmuutokseen.

– Koska eihän niillä ole. Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on runsaan promillen luokkaa, Purra sanoi.

Purran mukaan hallitus jäi budjettineuvotteluissa vihreiden vangiksi, koska papereihin kirjattiin varauma, jonka mukaan keväällä tehdään uusia toimia, mikäli päästövähennyksiin ei olla päästy.

– Uskooko joku, että niihin päästään, ja että vihreät kertoisi meille, että no niin, kaikki tarvittavat päästövähennyksemme on nyt tehty? Ei, niin ei tule tapahtumaan.

Kaiken lisäksi hallitus päätti antaa toimien määrittelyssä vallan Ilmastopaneelille ja ”muille vielä huomattavasti punavihreää hallitusta kunnianhimoisemmille toimijoille”.

Purra hämmästelee, miten on mahdollista, että yksi asiantuntijataho nostetaan kaikkien muiden edelle.

– Kuvitelkaa tilanne, että ekonomistien poolille annettaisiin määrittelyvalta sen suhteen, onko hallitus tehnyt riittävästi kestävyystoimia kevääseen mennessä vai pitääkö leikata.

Purra povaa, että keväällä aluevaalien jälkeen hallitus tekee lisää ilmastotoimia ”tutkimukseen ja asiantuntijatietoon perustuen”.

Jussi Halla-aho kertoi hinnan korotuksista, Helen kielsi

Purran mukaan autoilun nouseva hinta asettaa kansalaiset keskenään epätasa-arvoiseen asemaan, koska korotukset vaikuttavat erityisesti työssäkäyviin ja syrjäseuduilla asuviin.

– Maailmanennätystason kunnianhimo ilmastopolitiikassa kurittaa autoilijaa tuntuvasti, etenkin suunnitellun kansallisen päästökaupan myötä. Tällöin lisää hintaa pumpulle olisi tulossa kymmeniä senttejä litralta. Jotkut arviot puhuvat 30-40 sentin korotuksista litrahintaan.

Samalla ulkomaankaupan ja yritysten toimintakustannukset nousevat Purran mukaan.

– Elinkustannukset nousevat, koska tavarat kuljetetaan maanteitse kauppaan, metsäteollisuuden tuotteet rekoilla ja niin edelleen. Päästökauppajärjestelmä kasvattaisi merkittävästi Suomen logistista takamatkaa muihin nähden.

Lisää maksettavaa tulee myös asumiseen, lämmittämiseen, öljy- ja kaukolämpöön. Purran mukaan keskimääräisessä kerrostaloasunnossa kaukolämpölasku nousee 180 euroa, rivitaloasunnossa 240 euroa ja omakotitalossa 432 euroa vuodessa.

– Uutisotsikot ylittyivät, kun kävi ilmi, että helsinkiläisten kaukolämpölasku nousee huomattavaksi, suurimpana syynä tietenkin ilmastopolitiikka, kuten erityisen kalliit päästöoikeudet, Purra totesi.

– Uutisotsikoita ei sen sijaan tullut siitä, että perussuomalaisten silloinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi tulevista korotuksista jo ennen eduskuntavaaleja vuonna 2019, mutta Helsingin energiayhtiö kielsi asian, Purra sanoi.