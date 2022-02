Ilmastoraportin mukaan edessä on vaarallisia ilmiöitä

Kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC varoittaa tänään julkaistussa raportissaan, että ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos aiheuttaa vaarallisia ja laajalle levinneitä häiriöitä luonnossa ja vaikuttaa miljardien ihmisten elämään eri puolilla maailmaa, vaikka riskejä yritettäisiin vähentää.

Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten sellaiset ihmiset ja ekosysteemit, jotka ovat muita heikompia sopeutumaan.

– Tämä raportti on vakava varoitus toimimattomuuden seurauksista. Se osoittaa, että ilmastonmuutos on vakava ja kasvava uhka hyvinvoinnille ja terveelle planeetalle, IPCC:n puheenjohtaja Hoesung Lee sanoo tiedotteessa.

– Tämän päivän toimintamme muokkaa sitä, miten ihmiset sopeutuvat ja luonto reagoi kasvaviin ilmastoriskeihin, Lee jatkaa.

IPPC:n mukaan seuraavien kahden vuosikymmenen aikana maailma kohtaa väistämättä lukuisia ilmastouhkia, kun ilmaston lämpeneminen ylittää 1,5 astetta.

– Jopa tilapäinen tämän lämpenemistason ylittäminen johtaa vakaviin lisävaikutuksiin, joista osa on peruuttamattomia. Yhteiskunnalle aiheutuvat riskit kasvavat esimerkiksi infrastruktuurin ja rannikolla sijaitsevan asutuksen kannalta, tiedotteessa todetaan.

