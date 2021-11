”Ilmastonmuutosta ei torjuta sosialismilla”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusopiskelijoiden mukaan ongelman tehokas ja kestävä ratkaisu on markkinataloudessa.

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta on ottanut viikonloppuna järjestetyssä liittokokouksessaan kantaa ilmastonmuutoksen torjumiseen. Heidän mukaansa ilmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalonkysymys, jonka ratkaisemiseksi ei ole pidä flirttailla markkinataloudelle vaihtoehtoisen, toimimattoman järjestelmän kanssa.

Kokoomusopiskelijoiden mukaan ilmastopolitiikan alistaminen sosialismin keppihevoseksi on vastuutonta leikkimistä vakavalla asialla, jonka määrätietoisempi ratkaiseminen olisi pitänyt aloittaa jo kauan sitten.

– Tehokas ja kestävä ratkaisu ilmastonmuutokseen on markkinataloudessa, ei sosialistisessa vallankumouksessa. Oikeistolainen ilmastopolitiikka on kannustavaa sekä yritysten että yksilöiden kannalta. Tarvittavat toimet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi edellyttävät valtavia investointeja. Tämä ei voi tapahtua ainoastaan julkisella rahoituksella, Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen Mikko Kanervo toteaa tiedotteessa.

– Suomesta tulee tehdä luotettavampi ja houkuttelevampi investointiympäristö esimerkiksi työmarkkinoita vapauttamalla, verotusta keventämällä ja yrittäjyyden toimintaedellytyksiä vahvistamalla. Suomen tulee myös kasvattaa huomattavasti omaa fossiilitonta energiantuotantoaan, jotta saamme muun muassa kansainvälisiä teollisuuden ja it-alan investointeja Suomeen.

Hänen mukaansa markkinat ovat tehokas keino ohjata yhteiskunnan toimintaa.

– Investointeja ohjaa jo nykyään ekologisuus, kun odotettavissa on, että epäekologinen toiminta käy tulevaisuudessa kannattamattomaksi. Tämä on kiistämätön osoitus, että markkinatalous on ratkaisu ilmastonmuutokseen. Kuluttajatkin ovat heränneet ilmastotietoisuuteen ja ilmastokysymykset ohjaavat markkinoiden toimintaa, Kanervo sanoo.

Retoriikassa etsitty ratkaisujen sijaan syyllisiä

Kokoomusopiskelijat arvioivat joustavien markkinoiden ajavan ekologista kestävyyttä, vaikka ilmastonmuutoksen vastainen taistelu kohtaisi joskus poliittista vastustusta. Esimerkiksi Yhdysvaltain cleantech-ala kasvoi myös presidentti Donald Trumpin kaudella.

Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen edellyttää Tuhatkunnan mukaan päätöksentekoa ylikansallisella tasolla, joten Suomen paras tapa vaikuttaa asiaan on EU:n kautta. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ei näin ollen edellytä vallankumousta tai uutta talousjärjestelmää.

– Ilmastonmuutoskeskustelua on viime aikoina värittänyt pelottava retoriikka, joka flirttailee vallankumouksen ja degrowth-ajattelun kanssa. Se etsii ratkaisujen sijaan syyllisiä ja yhdistävien tekijöiden sijaan repii kahtia. Ilmastonmuutoksen torjunta ei edellytä talouskasvun pysäyttämistä tai ihmisyksilön elämän kurjistamista. Siksi Kokoomusopiskelijat vaatii kestävän markkinatalouden valjastamista ilmastonmuutoksen torjunnan vastaiseen työhön, vt. puheenjohtaja Niina Hämäläinen toteaa.