Saara-Sofia Sirén: Veroilla kikkailu ei pelasta ilmastoa

Kansanedustajan mukaan verotekniset uudistukset eivät ole ratkaisu päästöihin.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén muistuttaa, että ilmastomuutoksessa ei ole kyse veroteknisestä kikkailusta. Sirén näkee ongelmia SDP:n esittämässä kestävän kehityksen arvonlisäverossa, josta on julkisuudessa puhuttu liha- ja maitoverona.

– Byrokratia lisääntyisi, mutta päästöt eivät välttämättä laskisi. Fiksumpaa olisi, että ruuan, työn tai yrittämisen sijaan verotamme enemmän päästöjä ja haittoja.

Sirén pitää hyvinä keinoina esimerkiksi vapaaehtoisten kompensointimahdollisuuksien kehittämistä sekä tuotannon ympäristötukijärjestelmän uudistamista.

– Massiivisten veroteknisten uudistusten sijaan tarvitsemme välittömiä toimia, joilla saamme päästöjä vähennettyä. Julkisissa hankinnoissa tulisi suosia ympäristöystävällisiä menetelmiä ja raaka-aineita ja ottaa käyttöön älykkäitä energiaratkaisuja. Lisäksi tulisi käynnistää kattava ohjelma fossiilisten polttoaineiden merkittävästä energiakäytöstä luopumiseksi 2030-luvulla, Sirén listaa.

– Emme vielä aivan ymmärrä, kuinka valtavia inhimillisiä ja taloudellisia seurauksia ilmaston lämpenemisellä on. Ilmastonmuutoksen torjuminen on välttämätöntä, mutta se on myös taloudellisesti viisasta, Sirén sanoo.