Suojelijat vaativat ilmastolain päivitystä

Energiaverouudistuksenkin täytyy luonnonsuojelijoiden mielestä tukea ilmastotavoitetta.

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n uusin raportti meristä ja jäätiköistä vahvistaa, että ilmastotoimien on tuettava luonnon monimuotoisuuden suojelua, vesien hyvää tilaa ja ilmastokriisiin sopeutumista. Raportin mukaan ilmaston kuumeneminen on lämmittänyt ja happamoittanut meriä, sulattanut jäätiköitä ja nostanut merten pintaa.

Kuumeneminen vauhdittaa Luonnonsuojeluliiton mukaan myös Itämeren rehevöitymistä, suolapitoisuuden vähenemistä, jääpeitteen hupenemista ja haitallisten vieraslajien leviämistä. Tämän seurauksen Itämeren lajisto muuttuu ja esimerkiksi jäästä riippuvaiselle itämerennorpalle tulee pesintävaikeuksia.

Itämeren tilanne on liiton mukaan jo nyt huono, ja vain 13 prosenttia Suomen rannikkovesistä on hyvässä kunnossa. Itämeri on rehevöitynyt maa- ja metsätalouden sekä yhdyskuntien vesistökuormituksen vuoksi. Merien toimintaa haittaa myös mineraalien ja hiekan kaivuu, melu ja muoviroska.

– Itämeri on suomalaisille rakas ja hyvinvointimme on riippuvaista luonnon toiminnasta. Jotta ilmastokriisin vakavimmilta vaikutuksilta voidaan välttyä, Suomen hallituksen on varmistettava, että ilmastolaki päivitetään 1,5 asteen mukaiseksi ja ensi vuoden energiaverouudistus tukee tätä tavoitetta, vaatii Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho tiedotteessa.

Liitto muistuttaa, että meret tasapainottavat ilmaston kuumenemista ja ne ovat koti monimuotoiselle lajistolle. Ylikalastus on kuitenkin johtanut kalakantojen romahdukseen ja merien monimuotoisuuden heikkenemiseen. Tämä yhdessä kuumenemisen kanssa tekee liiton mukaan meristä haavoittuvaisia ja heikentää niiden kykyä ylläpitää ihmisten hyvinvointia.

Liiton erityisasiantuntijan Tapani Veistolan mielestä Suomen pitää EU-puheenjohtajamaana varmistaa, että tutkijoiden suositukset otetaan poliittisten päätösten pohjaksi.

– EU on sitoutunut lopettamaan ylikalastuksen vuoteen 2020. Tavoitteen saavuttamiseksi tänä syksynä asetettavien kalastuskiintiöiden on oltava kestäviä, hän painottaa.