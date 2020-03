Ilmastokysymyksen arvioidaan vaativan massiivia investointeja

Komission ehdotus ilmastolaiksi tuo Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yrityksille ennakoivuutta.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan komission keskiviikkona julkistama ilmastolakiehdotus tuo yrityksille kaivattua ennakoitavuutta naulatessaan kiinni vuoden 2050 ilmastoneutraalisuuden.

– Selvää on, että päästövähennysten on oltava huomattavia. Komissio ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mikä on päästöjen ja nielujen suhde. Tärkeintä on saada ne tasapainoon eli päästöt kompensoitua vuoteen 2050 mennessä. Tämä jättää tilaa kehittää innovatiivisia ja kustannustehokkaita keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi, Häkämies arvioi tiedotteessa.

Hön korostaa, että Suomen elinkeinoelämä tukee Pariisin ilmastosopimusta ja 1,5 asteen ilmastopolitiikkaa ja on sitoutunut tarvittavien toimien toteuttamiseen.

– Olemme vaikuttaneet etulinjassa sen puolesta, että EU sitoutuu ilmastoneutraalisuuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä ja kannattaneet tämän tavoitteen kirjaamista lakiin. Ilmastokysymyksen ratkaiseminen tulee vaatimaan yrityksiltä massiivisia investointeja ja siksi tarvitaan näkymää pitkälle eteenpäin. Välttämättömiä ovat myös kannusteet tutkimus- ja kehityspanostuksiin, joita tarvitaan merkittävässä määrin, Häkämies muistuttaa.

Komissio esittää myös itselleen oikeutta määritellä päästövähennysten polku vuodesta 2030 vuoteen 2050, mikä herättää EK:ssa epäilyksiä. Järjestön mielestä se tarkoittaa ohituskaistaa päästövähennystavoitteiden asettamisessa esimerkiksi vuodelle 2040. Toisaalta EK arvelee, että kyseinen ehdotus ei saa hyväksyntää Euroopan parlamentissa ja jäsenmaiden neuvostossa.



