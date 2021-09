Ilmastokysely: Nuorten enemmistö uskoo ihmiskunnan tuhoon

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan nuorten asenteet ovat synkentyneet ilmastonmuutoksesta käydyn yhteiskunnallisen keskustelun myötä.

Bathin ja viiden muun yliopiston mielipidekyselyyn vastasi 10 000 iältään 16–25-vuotiasta henkilöä kymmenestä eri valtiosta. BBC:n mukaan monet arvioivat, ettei heillä ole tulevaisuutta, että ihmiskunta on tuhoon tuomittu ja etteivät hallitukset ole vastanneet kriisiin riittävällä tavalla.

Lähes 60 prosenttia nuorista sanoi olevansa hyvin huolissaan tai erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta. Yli 45 prosenttia kertoi asiaan liittyvien tuntemusten vaikuttavan heidän jokapäiväiseen elämäänsä.

Kolme neljästä arvioi tulevaisuuden pelottavaksi ja 56 prosenttia sanoi, ettei ihmiskunnalla ole tulevaisuutta.

Kaksi kolmesta sanoi tuntevansa itsensä surulliseksi, pelokkaaksi ja ahdistuneeksi. Monet ilmoittivat vihasta, epätoivosta, surusta ja häpeästä, mutta myös toivosta. Eräs 16-vuotias vastaaja sanoi, että ”planeetan tuhoutuminen on meille nuorille henkilökohtaista”.

Bathin yliopiston tutkimusjohtaja Caroline Hickman arvioi kroonisen stressin lisäävän mielenterveysongelmien riskiä. Nuoret ovat hänen mukaansa alttiita pelolle, sillä he kehittyvät vielä psykologisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti.

